Cavalo Spirit é encontrado sem vida após provável acidente.

EF Eduardo Fernandes*

Spirit desapareceu na última terça-feira (19/7) - (crédito: Divulgação/IFB)

O cavalo Spirit, que estava desaparecido desde a última terça-feira (13/7), foi encontrado sem vida, por volta das 23h30 de sábado (17/7). O animal foi localizado sem vida dentro de um buraco da casa de máquinas, próximo à antiga piscina do campus de Planaltina do Instituto Federal de Brasília (IFB). De acordo com a diretoria de Comunicação Social das instituição, no domingo (18/7), a médica veterinária do campus constatou que o animal morto era mesmo Spirit. O laudo do óbito indicou que o cavalo morreu de trauma por queda, com a hipótese de que o mesmo teria caído acidentalmente no local, primeiramente com os membros dianteiros e cabeça. Com o impacto, ele pode ter sofrido uma morte imediata.

Em nota, o IFB relatou que a piscina está inserida em uma área do campus na qual nenhuma atividade é realizada há muito tempo, por conta da pandemia. O cavalo pode ter acessado o local devido ao rompimento de uma cerca. De acordo com a instituição, a cerca já foi restabelecida e a entrada da casa de máquinas foi desativada.

O diretor-geral do IFB Campus de Planaltina, professor Nilton Cometti, lamentou a morte do cavalo que era tão querido por todos. "Agradeço profundamente o empenho e a sensibilização de todos em localizá-lo. Em especial, sofremos pelo Spirit, mas principalmente pelas crianças que seriam beneficiadas por ele”, disse. Spirit era responsável por ajudar crianças com transtornos e deficiências através do tratamento de equoterapia. O animal tinha 14 anos e vivia no Centro de Equoterapia desde 2017.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel