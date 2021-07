CB Correio Braziliense

O IMP Concursos promove lives gratuitas para os concursos do Banco do Brasil e TJDFT. Com vários editais de concursos público lançados e outros em iminência, o IMP Concursos preparou uma série de aulas online e gratuitas sobre os mais variados temas. Para assistir, basta acessar o link: bit.ly/canaldoimp.



Processo seletivo IFB

O Instituto Federal de Brasília (IFB) lançou o edital unificado do Processo Seletivo 2021/2. São mais de 1.300 vagas em cursos técnicos gratuitos nas modalidades subsequente (ou pós-médio), ensino médio integrado à educação de jovens e adultos (Proeja) e concomitante, em regime de alternância, para estudantes do ensino médio da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. As inscrições são gratuitas e on-line e ficam abertas até o dia 23, das 8h até às 18h, pelo sistema processoseletivo.ifb.edu.br.



Economia colaborativa

Acontece entre os dias 4 e 5 de agosto o 12º Seminário Unidas, nesta edição o tema é Economia Colaborativa na Saúde. As inscrições estão abertas, 100% gratuitas e ilimitadas para instituições filiadas. Para o público externo, o custo da inscrição é de R$249. O seminário é em formato virtual e ao vivo, com novas interações e experiências, aliadas a muita tecnologia, conteúdo, relacionamento e network. As inscrições podem ser feitas em: http://12seminario.unidas.org.br/. Mais informações: seminario@unidas.org.br.



Minicursos gratuitos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal apresenta um novo projeto 100% gratuito: Bastidores - capacitação cultural, 1ª edição. O projeto oferece sete minicursos distintos, com durações entre 4hs e 16hs. Os encontros presenciais acontecerão na Praça Central do Conic entre os dias 3 e 15 de agosto, seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS. As vagas são limitadas e os(as) interessados(as) podem participar de um ou mais cursos. As inscrições são feitas pelo site: www.bastidoresbsb.com.br.



Saúde e internet

O curso gratuito de Saúde física e mental na internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela web a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias práticas de como lidar com as dificuldades causadas pelo ciberespaço. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R $150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Oficinas comunitárias

Estudantes de graduação da UnB podem ministrar atividades culturais de forma on-line durante a pandemia por meio do projeto Oficinas Comunitárias, que objetiva a integração da comunidade acadêmica durante esse período. Moda, literatura, artesanato, teatro, fotografia são algumas das muitas opções temáticas que o edital oferece. Os discentes selecionados poderão receber auxílio mensal durante o período de execução da atividade. Interessados podem se inscrever de 19 de julho a 1º de agosto. Mais informações: docca.unb.



Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.



Exposição de arte

A partir do dia 8 de julho, acontece no Taguatinga Shopping a exposição inédita As pinturas mais valiosas do mundo. São 20 réplicas de obras famosas e em tamanhos reais, disponíveis gratuitamente para apreciação do público até 8 de agosto. Para deixar a experiência cultural ainda mais interessante, o Taguatinga Shopping criou um catálogo on-line da exposição em que o público poderá conferir as obras de arte do evento e legendas que contam suas histórias. O horário de funcionamento é o mesmo do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. O catálogo está disponível no site www.taguatingashopping.com.br.



Cibersegurança

Nesta terça-feira, às 9h, o advogado Fernando Santiago, professor convidado da Fundação Dom Cabral (FDC), sócio do Chenut Oliveira Santiago Advogados e indicado pela Câmara dos Deputados para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD), mediará o webinário Cibersegurança: qual é o nível aceitável?, que contará com a participação de Arthur Sabbat, diretor do Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e Marcos Sêmola, professor convidado da FDC. Esta é a quarta live da série LGPD for business – a teoria na prática, promovida pela FDC. Para assistir, basta acessar encurtador.com.br/duBIQ.



Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços em saúde mental na população nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Mais informações no site https://www.saude.df.gov.br/upa-24h.



Exposição fotográfica

Diversos artistas lançaram suas perspectivas sobre a pandemia que tomou conta do mundo. Pensando nisso, o Diário da Inclusão e a Gi Sales Fotografia reuniram e capacitaram onze jovens com síndrome de down para retratar a rotina de pessoas, durante a pandemia. O resultado desse trabalho foi a exposição “Pandemia- Olhar Plural”, que chega ao DF Plaza Shopping. Além de ser exposta no mall (térreo) durante o horário de funcionamento do shopping, o público ainda poderá apreciar a coletânea na galeria virtual @dfplazashopping. A exposição, que ficará em cartaz até o dia 15 de agosto, tem acesso liberado e é livre para todos os públicos.