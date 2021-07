Eixo capital

AM Ana Maria Campos

De volta

A ex-deputada Eliana Pedrosa tem conversado com dirigentes do PDT para ingressar no partido. Mas essa possibilidade tem desagrado parlamentares pedetistas. Com o fim das coligações proporcionais, quem tem mandato não quer concorrer internamente com candidatos com grande potencial de voto, como é o caso de Eliana, que chegou a liderar a disputa pelo Palácio do Buriti em 2018. Mais magra, Eliana Pedrosa — que estava distante da política desde as últimas eleições — retomou as redes sociais e disse que “está de volta”. Deve concorrer a um mandato de deputada federal, já que tem na família um distrital, o sobrinho Eduardo Pedrosa (PTC). Os dois na disputa à Câmara Legislativa representariam uma divisão do eleitorado.

Espera por acervo da Palmares

Silêncio. Mais de um mês depois que o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, se dispôs a receber o acervo de livros desprezado pela Fundação Cultural Palmares, o GDF não recebeu ainda nenhuma resposta do governo federal. Em ofício, Bartô se ofereceu para organizar e manter na Biblioteca Nacional as publicações que o presidente da Palmares, Sérgio Camargo, rejeitou como apropriados para o órgão voltado à preservação da cultura negra. São obras de autores como Marx, Engels Lênin, Max Weber, Eric Hobsbawm, e Celso Furtado. “Pena, porque iríamos tratar bem esses livros. Continuo esperando”, diz Bartô.

Desculpa

Do deputado distrital Leandro Grass (Rede), sobre a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro desistir de disputar a reeleição: “Não me surpreenderia Bolsonaro desistir das eleições usando como desculpa a rejeição ao voto impresso ou outra coisa. Se sua popularidade continuar derretendo proporcionalmente ao número de denúncias por corrupção, é certo que será surrado nas urnas”.

MPF contra agendamento

de vacinas

O Ministério Público Federal (MPF) deu parecer favorável à suspensão do agendamento para a vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. A manifestação ocorreu em uma ação proposta OAB-DF na 3ª Vara da Justiça Federal. A entidade requereu liminar em ação civil pública para impedir a exigência de cadastro prévio para aplicação da vacina. Ainda ontem, o próprio governo anunciou que suspenderia o agendamento para as próximas vacinações para faixa etária a partir de 37 anos. No parecer, o procurador da República Felipe Fritz Braga cita representações de cidadãos que reclamam por não terem conseguido se vacinar.

“Imagina se aprova isso, hein, Omar Aziz? Mais conhecido como anta amazônica. Anta amazônica. Imagina se tivesse passado isso? Hein, Renan Calheiros? Teu irmão, Renan Calheiros. PCdoB, partido... Não vou falar o que é o C, né. C do Brasil. Estariam alguns prefeitos e governadores comprando vacina a R$ 30 ou R$ 50 a dose, pode vacina até da Lua, porque não precisava passar pela Anvisa.”

Presidente Jair Bolsonaro, comentando denúncias contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello



“Presidente, uma dica: estude a fauna Amazônica. O predador do macaco guariba é a onça. Esses militares que estão ao seu lado sabem disso, eles serviram no meu Estado. Pergunte a eles. Que fique claro: na CPI não tem anta, tem onça. E as onças vão pegar o guariba. Pode acreditar.”

Senador Omar Aziz (PSD-AM),

presidente da CPI da Covid