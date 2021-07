Apreensão de drogas cresce

PM Pedro Marra

As rodovias do Distrito Federal e Entorno tiveram aumento considerável na apreensão de drogas entre 2017 e o primeiro semestre de 2021. Das oito mais confiscadas, maconha, cocaína e anfetamina apresentaram o maior quantitativo. Os números fazem parte de um balanço obtido pelo Correio com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um dos principais motivos é que a capital do país faz parte da rota do tráfico para esses entorpecentes, transportados de países como Bolívia, Peru e Paraguai para dois grandes centros de distribuição — chamados de entrepostos —, em Goiânia e São Paulo.

No caso da maconha, a principal apreendida, a quantidade confiscada pelos agentes no primeiro semestre de 2017 foi de 273kg. Neste ano, no mesmo período, o total chegou a 3,4 toneladas — aumento de 1.100% (leia Comparativo). Chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF em Brasília, Pamela Vieira explica o motivo de o recolhimento desse entorpecente ser maior: “Pegamos muito mais maconha porque ela tem valor menor de mercado. Já cocaína tem valor maior e é transportada em menor quantidade. Ela é produzida principalmente no Peru e na Bolívia, entrando no Brasil por duas rotas conhecidas: a Norte — por Rondônia — ou a Centro-Oeste, pelo Mato Grosso. Ela passa pelo Distrito Federal e pode ser que fique aqui, para consumo na região, ou encaminhada para o litoral, onde pode ser enviada para outros países”.

No primeiro semestre do ano passado, a quantidade de cocaína apreendida surpreendeu agentes da instituição. Em 12 de janeiro de 2020, na BR-050, próximo a Cristalina (GO), policiais encontraram cerca de 1,1 tonelada da pasta base da substância no tanque de uma carreta de óleo vegetal. Devido à excepcionalidade do caso, a quantidade recolhida pela PRF na primeira metade deste ano caiu 96%, com 47,3kg encontrados pelas equipes.

Na série histórica, que começa em 2017, a PRF apreendeu o equivalente a R$ 13,6 milhões de maconha e R$ 59,7 milhões em cocaína: 1g da primeira custa R$ 1 em média, segundo tabela da instituição, enquanto a mesma quantidade da segunda vale, aproximadamente, R$ 41.



Condutor se apresenta após atropelamento

O motorista de 28 anos que atropelou e matou o ciclista Brendo Santiago de Oliveira, 20, em Santa Maria, no domingo, apresentou-se à polícia ontem, para depor sobre o acidente. O ciclista sofreu um traumatismo craniano gravíssimo, com afundamento de parte da cabeça e sangramento nasal. O condutor não prestou socorro à vítima e fugiu. Ele alegou que a vítima atravessou a rua sem olhar, que não teve tempo de frear o carro e que deixou o local por medo de ser agredido por testemunhas. Ele foi liberado, mas deve responder por homicídio culposo, com possibilidade de aumento da pena.