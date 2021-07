JM Jéssica Moura

A colisão entre dois carros provocou engarrafamento na pista - (crédito: Divulgaçaõ/DER)

Uma colisão entre dois veículos na ponte Costa e Silva deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (20/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer as vítimas.

Elas não tiveram ferimentos graves, estavam orientadas e conscientes e ambas foram transportadas ao hospital. O acidente deixou trânsito sobre a ponte complicado e um congestionamento se formou no local no sentido Asa Sul. Equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) foram acionadas e estão na pista para organizar o fluxo, que segue intenso.