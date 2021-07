Covid-19: Águas Lindas exige comprovante de residência para vacinar

NS Nélio Sousa*

A prefeitura de Águas lindas disponibiliza cerca de 2.200 vagas de agendamento por dia

A prefeitura de Águas Lindas de Goiás passa a exigir comprovantes ou declarações de residências a todos os pacientes que irão se vacinar contra a covid-19 na cidade, a desde segunda-feira (19/7). O comunicado foi feito nas redes sociais do Executivo do município e pelo secretário Municipal da Saúde, Rui Ferreira Borges.

O comprovante ou declaração de endereço devem estar no nome do paciente ou dos pais da pessoa que irá se imunizar. Caso o indivíduo não tenha o documento em seu nome, ele pode ir até o cartório da cidade e solicitar a documentação.

A nova diretriz é válida para todos os pontos de vacinação da cidade. “Atenção! Pensando na vacinação exclusiva da população de Águas Lindas, a partir de hoje (19/7), em todos os pontos de vacinação será necessária a apresentação do comprovante de residência (do titular, do pai ou da mãe), documento de identificação e o comprovante de agendamento”, disse a prefeitura.

A população de Águas Lindas pode a ser atendida até às 20h na Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no bairro Águas Lindas II. A prefeitura disponibiliza 2.200 vagas de agendamento diariamente nos postos de vacinação. O agendamento pode ser feito pelo site: aguaslindasdegoias.go.gov.br/vacinaaguaslindas/.