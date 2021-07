Escritório de atendimento da Caesb de Samambaia terá nova localização

JP Juliana Pimentel*

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

Entre os dias 21 e 28 de julho não haverá atendimento da Caesb no Escritório de Samambaia, em razão de mudança de local. Em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal informou que o escritório continuará no mesmo endereço (Quadra 206, Conjunto C, Lote 02), mas agora no segundo piso do prédio. Com novas instalações, o objetivo é trazer mais conforto ao usuário que procurar o atendimento presencial.



Atendimentos presenciais continuam sendo das 11h às 17h, mediante agendamento disponível no site da empresa. Não é preciso sair de casa para solicitar revisão ou segunda via de contas, pedir alteração de titularidade e vencimento, verificar consumo de água ou consultar protocolos. Todos os serviços oferecidos pela Caesb podem ser solicitados virtualmente, incluindo primeira ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, religação de água, débitos, manutenção de redes, além de serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação.



Precisa de atendimento presencial? Confira as medidas de segurança:



- Medir a temperatura na entrada do escritório;

- Usar máscara durante todo o período que permanecer nas dependências do local;

- Usar álcool em gel disponível nos dispensadores para higienização das mãos;

- Manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas.



Canais de atendimento:



Site oficial: https://www.caesb.df.gov.br/

Para baixar o aplicativo da Caesb no celular:

- IOS: https://apps.apple.com/br/app/caesb-autoatendimento/id1003831993

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.df.caesb.mobile



Central de Atendimento ao Cliente:

- Telefone 115



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel