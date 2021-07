Contemplados no Programa Habilitação Social iniciam aulas teóricas

CB Correio Braziliense

Seleção disponibilizou cinco mil vagas à população de baixa renda -

Nesta segunda-feira (19/7),o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) iniciou o curso de formação de condutores para os candidatos contemplados no Programa Habilitação Social. No mês de julho, 80 alunos foram convocados para fazer as aulas teóricas, distribuídos em quatro turmas, sendo três regulares, nos períodos matutino, vespertino e noturno, e uma intensiva, com aulas aos sábados e domingos, sempre na Escola Pública de Trânsito do Detran, localizada na Asa Sul, quadra 906 sul. A previsão é criar 10 novas turmas para as aulas teóricas no mês de agosto.

A aula inaugural, que contou com a presença do diretor-geral do Departamento, Zélio Maia, foi sobre Preservação do Meio Ambiente e Cidadania. Em seu discurso de boas-vindas, o diretor-geral destacou que a cidadania no trânsito é tão primordial quanto o conhecimento dos artigos da legislação, as infrações e suas respectivas penalidades. “Acima de tudo estamos aqui cumprindo a nossa função social de ajudar aqueles que precisam, abrindo portas para o mercado de trabalho por meio da habilitação, principalmente, formando condutores, orientando e conscientizando quanto ao respeito ao próximo”, declarou.

O programa de Habilitação Social criado pela Lei nº 6.613, de 02 de junho de 2020, possibilita a formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos, por meio da oferta gratuita de todo o processo de obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B, adição de categoria A ou B, alteração para as categorias C, D ou E, renovação e troca pela habilitação definitiva. Foram 29.465 pessoas que se inscreveram para participar da seleção que disponibilizou cinco mil vagas à população de baixa renda.



Para os candidatos recentemente contemplados, o prazo para a coleta biométrica foi prolongado até o dia 15 de agosto. Os inscritos devem acompanhar o andamento da seleção por meio do Portal de Serviços do Detran, opção Carteira de habilitação Social.