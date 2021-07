Alerta laranja: umidade do ar pode chegar a 15% em regiões do DF

CB Correio Braziliense

O auge do período de seca se aproxima do DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja em relação à baixa umidade do ar no Distrito Federal. Segundo o órgão, na região central do Plano Piloto o índice deve ficar em 18%. No Gama, a média esperada é de 15% e na região de Luziânia pode chegar até 8%. Em Brazlândia, o esperado é de 15%. O auge do período de seca se aproxima do DF.

Em relação às temperaturas, nesta terça-feira (20/7), a previsão era que os termômetros no Distrito Federal cheguem aos 29°C. Para a noite, o mínimo esperado fica em torno de 9°C. Embora baixas, as temperaturas não vão seguir o mesmo caminho do começo de julho — quando a capital federal chegou a marcar 4,6°C durante a madrugada, na região administrativa do Gama. A intensidade dos ventos permanece fraca e moderada.

O Correio separou algumas dicas para quem também sofre com a seca, confira:

— Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

— Procure manter o corpo sempre bem hidratado;

— Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre as 10h e as 16h;

— Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de se deitar;

— Coloque chapéus e óculos escuros para se proteger do sol;

— Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

— Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar-condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

— Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis, cortinas e carpetes;

— Procure não usar vassouras, que levantam o pó por onde passam. Dê preferência a aspiradores ou panos úmidos;