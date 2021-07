Eixo capital

AM Ana Maria Campos

DF está em sexto entre salários altos de policiais

O Distrito Federal é a sexta unidade da Federação com mais policiais na faixa mais alta de salários. São 420 servidores — entre civis, militares e bombeiros — com rendimento bruto superior a R$ 27.369,67. Desses, 32 ganham acima de R$ 39,2 mil. Os dados, referentes ao primeiro semestre de 2021, constam do mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O campeão de supersalários é o estado vizinho de Goiás, com 702 policiais ostentando contracheques acima de R$ 27.369,67, segundo tabela do levantamento, sendo 171 com vencimentos superiores a R$ 39,2 mil. A seguir, estão Minas Gerais (600), Amazonas (509), Pará (470) e Mato Grosso (442).



Média é outra

Mas, no DF, esses supersalários de policiais representam uma exceção. Do contingente total, 97,6% têm contracheque bruto entre R$ 5.686,00 e R$ 27.369,67.



Soldados do DF ganham mais

Na Polícia Militar do DF, estão os maiores salários médios do país. Um soldado na capital federal recebe, em média, R$ 7.160,45. Nesse ranking, depois da capital do país, os estados com maiores salários de soldados da PM são Amazonas (R$ 5.835,01), Mato Grosso (R$ 5.819,26) e Rio Grande do Sul (R$ 5.604,23).

Secretário promete nomear 120 auditores tributários

O secretário de Economia, André Clemente, assumiu o compromisso de nomear 120 auditores tributários aprovados no concurso que está em fase de conclusão. A decisão foi anunciada em almoço ontem com o presidente da Associação dos Auditores Tributários do DF e do Sindifisco-DF, Rubens Roriz, e outros integrantes da carreira. Clemente e Roriz são auditores tributários, aprovados no último concurso para a categoria, realizado pelo GDF, em 1995. “Esperamos por isso há 26 anos. Essas nomeações vão oxigenar a carreira”, afirma Roriz. Atualmente, há 391 auditores na ativa, quando a lei estabelece um contingente de mil servidores para atuarem na fiscalização da receita tributária do DF. O salário inicial é de R$ 14,7 mil, mas, assim que o servidor toma posse, são acrescentados ao contracheque benefícios que ampliam o salário para cerca de R$ 20 mil.

Izalci contrata marqueteiro

De olho na campanha ao GDF, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) contratou o publicitário Maurício Cavalcanti. No DF, ele trabalhou no marketing de campanhas de Joaquim Roriz, Maria de Lourdes Abadia e Rodrigo Rollemberg. Em vídeo que circula nas redes sociais, Izalci se apresenta ao eleitor para 2022.

Queda de homicídios começou em 2015

O ex-secretário de Segurança Pública do DF Arthur Trindade comenta: “Na verdade, a queda de homicídios vem desde 2015. O mundo não começou em 2019, e a política de redução de homicídios com metas de esclarecimento de homicídios, repressão às gangues e apreensão de armas de fogo vem desde o Viva Brasília”. Ele acrescenta: “Não é uma defesa do governo Rollemberg, mas de uma política de segurança bem-sucedida. Todos os pilares continuam de pé, mesmo que com nomes diferentes: metas e indicadores; AISPs e RISPs (áreas e regiões Integradas de Segurança Pública), comitês gestores, ênfase na redução dos crimes violentos letais intencionais (CVLIs), roubos, furtos, etc. Há muito mais uma continuidade do que rupturas”.

Siga o dinheiro

R$ 5,7 bilhões

O montante destinado na LDO ao Fundo Eleitoral para 2022 corresponde ao dobro do valor integral do orçamento do Ministério do Meio Ambiente neste ano, segundo Gil Castello Branco, secretário-geral da Associação Contas Abertas.

A pergunta que não quer calar….

Lula é tão forte nas urnas sem Jair Bolsonaro

na disputa?

Só papos

“Vem o Datafolha da vida, essa porcaria de instituto de pesquisa: Ah, o Lula está com 50%... O cara não consegue ir no botequim tomar uma cachaça, que é o que ele gosta de fazer, sem ser vaiado. Não consegue fazer uma jegueata na vida”

Presidente Jair Bolsonaro



“Agora, o Bolsonaro fica dizendo que, se for derrotado nas eleições, não vai entregar a faixa... Bolsonaro, pare de ser chucro. Pare de ser estúpido. Ninguém quer receber a faixa de você. Pode deixar que o povo vai empossar o presidente eleito em 2022. E não será você”

Ex-presidente Lula