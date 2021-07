Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: .)

"A vida é assim: esquenta e esfria,

aperta e daí afrouxa,

sossega e depois desinquieta.

O que ela quer da gente é coragem.”

Guimarães Rosa

O calendário de retomada das pequenas e médias empresas

Projeções do Sebrae mostram que a recuperação depende totalmente do ritmo de vacinação e será diferente para cada setor da economia. A expectativa é de que, em setembro, 9,5 milhões de negócios no Brasil retomem o patamar de atividade de antes da pandemia. Essas empresas atuam em mercados como logística, negócios pet, oficinas, construção, indústria de base tecnológica, educação, saúde e bem-estar e serviços empresariais.

Na espera

Segmentos como o de bares e restaurantes, artesanato e moda só devem retomar esse nível de atividade por volta de 5 de outubro. Para o setor de beleza, a expectativa é em 15 de outubro. As empresas de turismo e economia criativa devem se recuperar apenas em 2022.

Oportunidades

Segundo levantamento do Serasa, nove em cada 10 empresas enxergam novos negócios gerados pela crise, ainda que 64% tenham sofrido impactos negativos da pandemia.

Forte ambiente digital

Mais de 80% das PMEs pretendem continuar apostando no ambiente digital mesmo após o fim da pandemia e 55% querem expandir os negócios no futuro breve. WhatsApp, Instagram e Facebook são os canais mais usados de vendas pelos pequenos negócios durante a crise.

Atendimento remoto

Para a retomada econômica, as empresas vão focar os investimentos, principalmente em ferramentas para trabalho e atendimento remoto; tecnologias para vendas e plataformas de gestão financeira.

Para jogo do Flamengo, exames de covid serão mais baratos

O Sindicato dos Laboratórios do DF (Sindilab) e o Flamengo fecharam parceria e vão oferecer testes PCR até 50% mais baratos para diagnóstico do novo coronavírus. A iniciativa vai garantir que o público possa assistir presencialmente ao jogo da Libertadores contra o Defensia, hoje, no Mané Garrincha, às 21h30.

Atendimento emergencial

Exame, Grupo Santa Bárbara, Mulier, Santa Maria, Santa Cruz, Santa Paula, Central dos Exames, Art Lab, Fleming, Labinmed e Exato Laboratório participam da ação, que contará com reforço nas equipes para atendimento emergencial.

18 mil pessoas

Público estimado para o jogo

Para entrar no estádio

O torcedor deve apresentar o comprovante de vacinação ou o resultado do teste feito nas últimas 48h na rede credenciada pelo Sindilab. Para obter o desconto, ele deve mostrar o ingresso do jogo. O sindicato também vai realizar o exame em toda a delegação do Flamengo, no time adversário e na arbitragem.

"Esta será uma grande oportunidade para garantir a retomada das atividades e deverá ser um novo modelo de negócios para o setor privado enquanto não alcançarmos taxas elevadas de vacinação ou o vírus mantiver sua capacidade de mutação para novas variantes. Em Tóquio, por exemplo, as competições receberão público com comprovação de vacinas e testes”

Alexandre Bitencourt, presidente do Sindilab