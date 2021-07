Jamie Oliver lanÃ§a marca no DF

L » Liana Sabo

Nunca antes nesta cidade algum restaurante despertou tanta expectativa para abrir quanto o do Jamie Oliver, instalado no piso térreo do Venâncio Shopping, com capacidade para 200 lugares, mas apenas a metade na pandemia. Desde julho de 2019, sabia-se que a grife do chef televisivo inglês, que muito jovem se tornou uma das celebridades mais badaladas da Inglaterra, fincaria o pé na área central de Brasília. Só agora, porém, dois anos depois, o Jamie Oliver Kitchen escancara as portas de um espaço de 620 metros quadrados, na próxima segunda-feira, para apresentar ao público a gastronomia feita com técnica simples e ingredientes fáceis de encontrar, resultante em deliciosos e surpreendentes sabores a preços acessíveis.

Com o foco na sustentabilidade, o menu reúne as melhores receitas da jornada de Jamie Oliver nos últimos 20 anos ao redor do mundo, além de adaptações às tendências da culinária brasileira. É esse conceito que impera no estabelecimento — a primeira unidade da sigla JOK no planeta. Quem viabilizou a proposta é o paulista de descendência italiana Lisandro Lauretti, que está completando 10 anos de parceria com o chef inglês no Brasil. Formado no curso superior de gastronomia Anhembi Morumbi, o executivo brasileiro tem larga experiência na cozinha, como a do bufê de Nina Horta (SP), daí ter abraçado o rigor e a qualidade como obsessão. “O melhor produto é o do dia”, sentencia Lauretti, que esteve algumas vezes em Londres para desenvolver o menu com a equipe inglesa.

Para compartilhar

O cardápio é um passeio pelo mundo desde as entradas, entre as quais o pão de polenta que tem a pegada italiana, mas com toque brasileiro do coentro e da cebolinha; o taco de frango com cachaça, ambas por R$ 14; os dadinhos de tapioca com geleia de pimenta (R$ 19). Chega ao Oriente com tataki de carne de gergelim, ponzu de gengibre, pepino com limão e cebolinha, wasabi e alho crocante (R$ 29); tempura de camarão ao molho piri-piri (R$ 34); e suculentas asas de frango na brasa, que se come com as mãos mesmo envoltas no teriyaki de gergelim tostado e pimenta fresca (R$ 35). E lembra o Peru, no ceviche cítrico feito, naturalmente, com o peixe do dia, leite de tigre e pimentões grelhados na chama (R$ 25).

Entre os principais, a maioria vem com o passaporte do criador, como o frango frito do Jamie, pão de milho com jalapenho, melancia em conserva e molho piri-piri (R$ 45); e o burger insano de carne, queijo meia cura cremoso, picles, molho bourbon, mostarda e tabasco (R$ 39). Com muçarela, parmesão e rúcula fresca, a berinjela é preparada segundo técnica alemã Schnitzel e fica crocante (R$ 39). Cotado para ser um arrasa-quarteirão é o prato de couve-flor em purê cremoso assado na brasa, avelã com especiarias e sementes de romã (R$ 35).

Lisandro lembra que todos os pratos podem ser compartilhados com a mesa, “como Jamie faria”.

Assados no carvão

O ponto alto da casa são as carnes, provenientes de rebanhos saudáveis e certificados, todas preparadas no forno ao carvão Josper, capaz de assar, grelhar e brasear, no mesmo equipamento, deixando ao gosto do freguês. Destaque para o tomahawk com osso (R$ 195), serve duas pessoas; o ancho de 280g (R$ 74); e rump steak de 280g (R$ 69). Os cortes são servidos com abacaxi coberto com limão, além da escolha de acompanhamentos e molhos (barbecue, piri-piri, mojo-verde, iogurte de jalapenho ou salsa-de-tomate).

Saladas, especialidade da grife inglesa, são um capítulo à parte e valem pela diversidade e quantidade, uma refeição completa, como a super food, ideal para veganos, porque traz grãos mistos e legumes, brócolis, beterraba, abacate, erva-doce, romã, sementes, harissa ao molho de vinagre de xerez (R$ 29). Já o bico, pode ser adoçado com custard de coco, calda de abacaxi, sorvete de coco, crumble crocante de coco com aveia e raspas de limão siciliano (R$ 29), além de açaí semifredo com banana (R$ 29).

Preocupado com a alimentação infantil, é claro que o menu de Jamie Oliver terá opções para crianças, como espaguete com almôndegas, peixe assado crocante, pirulitos de frango com gergelim e miniburger de frango, que saem entre R$ 32 a R$ 34, cada. Na adega, há rótulos da Del Maipo e da Porto a Porto, que também responde pelo vinho em taça, branco e tinto da vinícola portuguesa Olaria e distribuído bag in box. Funciona a partir das 8h com café da manhã; almoço, das 11h às 15h; e jantar, das 18h à 0h. Telefone: 3710-3939.