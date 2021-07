Confira as seis regiões do DF que ficam sem luz nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será reenergizada - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta quarta-feira (21/7), algumas regiões de Sobradinho, São Sebastião, Planaltina, Samambaia, Taguatinga e Paranoá ficarão temporariamente sem energia para que melhorias na rede elétrica sejam feitas. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será reenergizada, reduzindo o tempo da suspensão do fornecimento.

Em Sobradinho, haverá substituição de transformador e, por isso, o fornecimento de energia será suspenso das 8h às 13h, afetando o Núcleo Rural Sobradinho, chácaras 11, 14, 52, 53.

Já em São Sebastião, das 8h40 às 16h, haverá manutenção preventiva e poda de árvores, interrompendo a energia elétrica do Núcleo Rural Chapada, região do Córrego da Aguillada e Fazenda Santa Barbara, além do Núcleo Rural Aguilhada, Colônia Agrícola Nova Betânia e Fazenda Barra Cachoeirinha.

Das 8h40 às 13h, o serviço de poda de árvores em algumas quadras de Planaltina vai desligar a energia da rede. A luz será suspensa no Núcleo Rural Córrego do Meio; Morro da Capelinha, chácaras 16A, 17A, 18 e 38, Santa Barbara, Oliveira, Nossa Senhora Aparecida, Quinta Fernandes; L P Fundamental; e Associação Pequeno William.

Em Samambaia, das 8h40 às 14h, a região que ficará sem energia elétrica é a QN 317, conjuntos B, C, G, 1 e 14, para extensão de baixa tensão e substituição de transformador.

No mesmo horário, dois condomínios do Paranoá também ficarão sem luz para que os técnicos façam a substituição de cinco vãos de baixa tensão: Condomínio Itapuã, quadras 2, 4, 5 e 6; e Del Lago, quadras 29, 31, 33 e 35.

Em Taguatinga, o serviço de desmembramento de baixa tensão será prestado das 8h40 às 16h, deixando a QNA 24 e 25 e CNA 3 temporariamente sem energia.