Campus Party 2021 anuncia edição em Brasília totalmente digital

(crédito: Divulgação/ Campus Party Digital 2021)

O maior festival de tecnologia do planeta, a Campus Party, terá sua edição de 2021 totalmente digital e com inscrição gratuita. A edição de Brasília será entre os dias 22 e 24.

A edição de Brasília terá 6 palcos: Reboot the World, Work Life, Green Deal, Living Better, Joy of Life e New Horizons, que abordarão, respectivamente, as diferentes temáticas: Sociedade 5.0, Mercado de trabalho e economia, Energia limpa e meio ambiente, Saúde e Ciência, Entretenimento e cultura Digital, Educação e Governo Tech.

Com o objetivo de estimular a interação entre os participantes, a Campus Party terá o formato "zoom+plateia", que faz parte do projeto Omnichannel, que utiliza os principios do User Experience (Experiência do Usuário, siga UX em inglês) para melhorar o relacionamento com o público pelas plataformas digitais.



O conteúdo poderá ser assistido pelo YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitch. Além disso, alguns painéis poderão ser assistidos pelo Globoplay após 1 semana do evento.

Segundo o secretário de Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, afirmou que Brasília está caminhando para ser uma das cidade mais tecnológicas do mundo. “Nós, pioneiros com a Campus Party no Centro-Oeste, não podemos deixar de investir nesta cadeia produtiva que é o mundo das startups e dos jovens que estudam o segmento da inovação. Só estamos começando um grande movimento que está transformando a capital na cidade do futuro, com muitos empregos digitais”.

Tonico Novaes, CEO da Campus Party no Brasil, informou que a edição de Brasília é essencial para o universo do festival. “Queremos proporcionar uma experiência disruptiva [que provoca ruptura com os padrões] e inclusiva, para todas as comunidades de campuseiros da região”, afirmou.

Confira, abaixo, alguns dos nomes de grande relevância no mercado que participam da Campus Party:

Abilio Diniz – presidente do Conselho da Península Participações e membro do Conselho de Administração do Grupo Carrefour;

Caito Maia – fundador da Chilli Beans;

Fernanda Gentil – jornalista e apresentadora da Globo;

Felipe Andreoli –jornalista da Globo;

Eduardo Sterblitch – humorista da Globo;

Rafa Kalimann – apresentadora do Globoplay;

Maitê Lourenço – CEO e fundadora do BlackRocks Startups;

Luís Justo – CEO do Rock in Rio;

Nyvi Estephan – apresentadora e streamer;

Fabiana Karla – atriz e apresentadora da Globo;

Eva Lazarin – CEO e fundadora da Benkyou;

Débora Garofalo – coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo;

Fabi Alvim – Comentarista olímpica da Globo;

Aretha Duarte – alpinista;

Ademar Lucas – skatista;

Joana Thimoteo – diretora de Eventos Esportivos da Globo;

Ricardo Cappra – chief data scientist do Cappra Lab;

Flávia Gamonar – autora e instrutora oficial de LinkedIn Learning;

Kenya Sade – apresentadora do podcast To na Trace;

Gustavo Ziller – Criador e protagonista da série 7CUMES do Canal Off.

Campus Party Digital Edition 2021

Dias 22, 23 e 24 de julho, das 11h às 22h (22 e 23) e das 11h às 19h30 (dia 24).

Site: https://digital.campus-party.org/

*Com informações da Agência Brasília