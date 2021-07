Covid-19: infectados pela Delta no DF têm entre 20 e 59 anos

SS Samara Schwingel

A variante Delta foi identificada pelo Lacen em algumas regiões do DF - (crédito: Getty Images)

Os seis pacientes contaminados com a variante indiana da covid-19 têm de 20 a 59 anos. Segundo o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, nenhum deles precisou ser hospitalizado.

Ainda de acordo com o gestor, o primeiro caso foi identificado em 12 de julho. Foram 67 testes analisados pelo Laboratório de Saúde Central (Lacen). “São três homens e três mulheres. Quatro residentes em Planaltina, um no Plano Piloto e outro em Santa Maria”, disse Okumoto durante coletiva no Palácio do Buriti nesta quarta-feira (21/7).

Quatro dos seis pacientes em observação são suspeitos de serem casos de transmissão comunitária. Porém, ainda não há confirmação. “Ainda aguardamos resultados para ver se há transmissão dentro do DF. Não sabemos se viajaram para o exterior ou não, estamos investigando”, ressaltou o secretário.