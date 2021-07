Vacinas de rotina preocupam

CM Cibele Moreira

(crédito: Chaideer Mahyuddin/AFP)

O Distrito Federal tem enfrentado uma baixa procura pelas vacinas de rotina oferecidas na rede pública, em especial, as doses presentes no calendário vacinal infantil. De acordo com a Secretaria de Saúde, a queda na imunização de crianças vem se estendendo pelos últimos cinco anos. No entanto, com a pandemia, essa questão ficou mais evidenciada com o aumento de indivíduos que não completaram o ciclo necessário para prevenir doenças como a paralisia infantil, a coqueluche e a meningite. A não imunização contribui para o retorno de patologias já erradicadas, como ocorreu com o sarampo, que foi eliminado no Brasil em 2016, mas, em 2018, novos casos voltaram a aparecer. Em 2020, foram notificados 41 ocorrências de sarampo na capital, sendo que cinco foram confirmados. Em 2021, até 3 de julho, a pasta registrou oito notificações, mas nenhuma confirmação.

A enfermeira técnica da área de imunização da Secretaria de Saúde Fernanda Ledes afirma que a cobertura vacinal no DF está longe do ideal. Excetuando a vacina BCG, que é aplicada na maternidade quando o bebê nasce, todas as outras apresentaram um índice baixo, variando entre 76% a 81% no primeiro quadrimestre deste ano. A meta vacinal para a maioria destes imunizantes é de 90% a 95%. “Não é de agora que percebemos um decréscimo na cobertura. E a pandemia veio como mais um agravante. É necessário conscientizar os pais da importância de manter a caderneta de vacinação dos filhos em dia, independentemente da covid-19”, destaca Fernanda.

A Secretaria de Saúde reforça que as salas de vacinação estão abertas durante a pandemia, e que não apresentam riscos para de infecção pela covid-19, pois estão separadas do local em que circulam pacientes com suspeita da doença. Em 2014, o DF registrou a melhor cobertura vacinal, com índices acima de 90% em todas as vacinas previstas no calendário de imunização infantil.

Para Walter Ramalho, epidemiologista e professor da Universidade de Brasília (UnB), o retorno de casos de sarampo é um exemplo dos riscos quando não há uma imunização completa de determinadas doenças. “Nós tínhamos o certificado de erradicação do sarampo e nós perdemos. O tétano neonatal ainda acontece em muitos entre os bebês recém-nascidos pela falta de vacinação das gestantes. É preciso ter um cuidado muito grande”, frisa o especialista.

De acordo com ele, uma grande parcela da população não teve contato com as doenças imunopreveníveis, em razão da vacina na infância. “E, com isso, algumas pessoas acabam esquecendo a gravidade dessas doenças”, critica.



Baixos índices

Comparação da cobertura vacinal no DF entre os primeiros quadrimestres de 2019, 2020 e 2021

2019

BCG98,6%

Rotavírus87,2%

Meningo C91,3%

Poliomielite89,2%

Penta90,5%

Pneumocócica 10-V88,9%

Tríplice Viral90,7%

Hepatite A91,4%

Febre amarela90,5%

Hepatite B 91,2%

Tetra Viral89,3%

2020

BCG76,3%

Rotavírus84,4%

Meningo C89,3%

Poliomielite81,7%

Penta76,6%

Pneumocócica 10-V86,9%

Tríplice Viral87,2%

Hepatite A80,6%

Febre amarela87,6%

Hepatite B77%

Tetra Viral78,8%

2021

BCG95,7%

Rotavírus78,2%

Meningo C80,8%

Poliomielite78,2%

Penta78,3%

Pneumocócica 10-V81%

Tríplice Viral88,3%

Hepatite A78,6%

Febre amarela79,9%

Hepatite B78,7%

Tríplice Viral D256,4%

Varicela76,1%

Tetra Viral1,3%

*A meta de cobertura vacinal Federal segue os parâmetros do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, de 80% para a vacina contra meningocócica C em adolescentes; 90% para as vacinas BCG e Rotavírus; e 95% para as demais vacinas indicadas na rotina do Calendário Nacional de Vacinação.

Fonte: Secretaria de Saúde do Distrito Federal