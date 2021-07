MPT deve apurar conduta de empresÃ¡rio

Y » YASMIM VALOIS*

Depois de o motoboy Elton dos Santos Silva, 31 anos, ser humilhado por um dos sócios do restaurante Abbraccio do ParkShopping, o caso e as reinvindicações da categoria têm sido acompanhado por diferentes instituições. Ontem, a Procuradoria Regional do Trabalho do Ministério Público Trabalho no Distrito Federal e no Tocantins (MPT-DF/TO) recebeu uma representação com pedido para investigar a conduta do empresário acusado de insultar o entregador. O documento partiu do deputado distrital Fábio Felix (Psol).

O documento também foi enviado à Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), para cobrar posicionamento acerca da lei distrital que prevê a criação de pontos de apoio para entregadores. No entanto, a pasta não confirmou à reportagem se recebeu a representação. “É possível constatar não apenas a ocorrência da precarização e da ausência de direitos fundamentais mínimos aos trabalhadores como, por exemplo, o de descanso entre as entregas e do acesso à higiene — como visto no ato discriminatório praticado pelo sócio do restaurante”, afirmou o distrital.

A Procuradoria Regional do Trabalho deverá informar se houve ocorrência de discriminação social e injúria. A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) também apura o caso. Procurados pelo Correio, representantes do restaurante Abraccio comunicaram por meio de nota que não foram notificados sobre a representação. “Mas reforçamos que estamos abertos para contribuir e esclarecer os fatos”, ressalta o documento.

O caso

Um vídeo que circula nas mídias sociais desde domingo mostra o momento da discussão entre Elton e o sócio do restaurante italiano Abraccio — cujo nome não foi divulgado. A briga ocorreu em uma área destinada aos entregadores, no ParkShopping. O motoboy carregava o celular quando o empresário disse que o trabalhador não poderia ficar no local. “Na minha loja, você não pisa mais, não. Estou neste shopping há 15 anos. Não vai chegar motoboy e achar que manda, não”, afirmou.

O empresário acrescentou: “Pago R$ 140 mil de aluguel para motoboy sentar aqui?” e “Vou pedir para te excluir do iFood já, beleza?” As imagens repercutiram por todo o país. Na terça-feira, entregadores de aplicativo promoveram um protesto em frente ao ParkShopping, para cobrar melhores condições de trabalho e respeito aos profissionais. (LP)

* Estagiária sob supervisão de Jéssica Eufrásio