Decreto classifica obra de crematório como de interesse público

JM Jéssica Moura

Crematório será construído na Asa Sul - (crédito: Mariana Mainenti/CB)

Projetos e obras para construção do primeiro crematório público do Distrito Federal foram classificadas como de interesse público. A medida consta em decreto publicado nesta quarta-feira (22/7) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e assinado pelo vice-governador Pacco Brito (Avante), à frente do executivo enquanto Ibaneis Rocha (MDB) está de férias.

Pelo ato, o crematório deve ser construído na Asa Sul. O texto ainda especifica que "os projetos e obras previstos neste decreto observarão os parâmetros de acessibilidade".

Sem crematório no DF, as famílias tinham que procurar estabelecimentos em outras cidades, como o de Valparaíso de Goiás. Com o aumento das mortes na capital federal em função da pandemia de covid-19, o sistema funerário da cidade ficou pressionado.

A concessionária Campo da Esperança, que administra seis cemitérios no DF, informou que os de Taguatinga e do Gama estão próximos da capacidade total.