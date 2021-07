Curso de mindfulness gratuito pela internet

RM Rafaela Martins

Um evento on-line e 100% gratuito, organizado pela psicóloga Carla Fragomeni, pretende trabalhar habilidades da técnica mindfulness (ou atenção plena), com objetivo de ampliar o conhecimento de psicoterapeutas e psiquiatras no atendimento em consultório. Durante os dias 26, 28 e 30 de julho, a psicóloga clínica pretende desenvolver o método, coerente com as mais diversas abordagens terapêuticas já utilizadas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://smp.carlafragomeni.com.br/.

Serão três aulas ao vivo, ministradas às 20h30, no YouTube. Na primeira aula, serão abordados temas sobre a compreensão, a prática do mindfulness e o porquê de cada vez mais ela será essencial na psicoeducação e na psicoterapia de modo geral. Na segunda aula, ela falará sobre o estresse da vida moderna e como aumentar os recursos para lidar com isso. Na terceira aula, e última, o tema será sobre as possibilidades de aplicações diretas do mindfulness no consultório.

História

Os primeiros registros de práticas de mindfulness apareceram nos Vedas, nas escrituras sagradas indianas, há 4 mil anos. Ficar quieto e atento ao mundo interno era a regra de ouro também do jainismo, mais uma tradição milenar indiana, e do taoísmo, desenvolvido na China antiga, de 300 anos a.C.

Uma das primeiras aplicações de mindfulness como terapia clínica no Ocidente foi realizada no fim da década de 1970, por Jon Kabat-Zinn e colegas da Universidade de Massachusetts, localizada nos Estados Unidos. Eles desenvolveram um programa de redução do estresse, conhecido como Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

Programas baseados nessa técnica têm ajudado milhares de pacientes com ansiedade, depressão e doenças crônicas. Profissionais, estudantes e atletas com falta de atenção e concentração, cansaço excessivo, queda de desempenho, e falta de propósito em atividades cotidianas e no trabalho, também usufruem do tratamento.