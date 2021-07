Montserrat evoca amigo especial

LS Liana Sabo



O delicioso pirarucu amazônico preparado a vácuo, segundo a técnica sousvide, enfornado com um mix de crosta de castanhas brasileiras e escoltado por arroz malandrinho de tomate com uma pegada de alho negro para potencializar o sabor. Assim que o chef do restaurante Montserrat, de Pirenópolis (GO), Juan Pratginestós, descreve o prato da boa lembrança, elaborado em homenagem ao inesquecível amigo Gilberto Dias Avelar, sócio da importadora Del Maipo, vítima de covid-19.

Gilberto encarnou como ninguém a figura de amigo, uma instituição cantada em prosa e verso que teve, essa semana, um dia consagrado só para si — o 20 de julho. Mais que um pai, um irmão, um tio, um padrinho ou um avô, um amigo pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Assim foi Gilberto, amável, generoso, cooperativo e um grande amigo do restaurateur com quem “estávamos sempre juntos, desde que teve início a parceria com a Del Maipo, há 12 anos”, lembra Juan.

Experiência amazônica

O Pirarucu pro Gilberto, como foi intitulado, é o Prato da Boa Lembrança de 2021 da casa e já está sendo servido de quinta-feira a domingo, com direito de o cliente levar para casa a reprodução exclusiva que celebra Gilberto em cerâmica de alta qualidade. O mimo é uma tradição oferecida pela Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (criada por Danio Braga, há 27 anos), da qual o Montserrat faz parte.

Disponível pelo período de um ano, por R$ 120, o prato contempla o peixe mais importante do Amazonas, que está presente no cardápio de todos os estabelecimentos da região — do popular ao sofisticado — e há diversas maneiras de processá-lo. O chef Pratginestós escolheu a que mais o faz lembrar do amigo durante a excursão “que fizemos ao Pará, em 2019, onde comemos muito peixe e tivemos uma experiência de viagem gastronômica maravilhosa na região amazônica”, destaca.

Localizado à margem do Rio das Almas, na parte antiga de Pirenópolis, antes da ponte, na Rua Ramalhuda 11, o restaurante Montserrat funciona quinta-feira, das 19h às 23h; sexta, das 16h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; e domingo, das 12h as 16h. Telefone (62) 99688-2628. Instagram: @montserratgastronomia.