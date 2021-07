Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Mais vacinas

Em meio a críticas de que o Distrito Federal está atrás de várias unidades da federação no processo de vacinação contra covid-19, a Secretaria de Saúde do DF fez um levantamento sobre a defasagem no envio de doses para os moradores da capital. Os dados embasaram Mandado de Segurança impetrado pela Procuradoria-Geral do DF no STF. Pelas contas do GDF, a defasagem é de 292.055 vacinas. Caso sejam liberadas, poderá atingir a vacinação imediata de 45% do público-alvo com a primeira dose. Hoje esse percentual é de 38,6%, com 891.587 recebendo a primeira dose.



Menos doses para o DF

Na petição, a Procuradoria-geral do DF aponta que, apesar de o Distrito Federal possuir população pouco superior ao do Mato Grosso do Sul e pouco inferior ao do Amazonas, recebeu menos doses. O DF recebeu 2.057.800, enquanto o Amazonas – com população pouco superior - recebeu 3.368.280 doses e o Mato Grosso do Sul – com população pouco inferior – recebeu 2.277.860 doses.

Cruzada contra desenho infantil com casal gay

Vice-presidente da Câmara Legislativa, o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) se uniu ao deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) numa cruzada contra o desenho Ridley Jones: A guardiã do Museu, da Netflix. Eles querem que os pais proíbam seus filhos de assistirem a série infantil que conta a história de uma menina, moradora de um museu de história nacional, onde, todas as noites, as exposições criam vida. O problema para os dois parlamentares conservadores é que entre os ajudantes na proteção ao tesouro, está um casal gay. Delmasso disse que vai entrar com uma representação no Ministério Público para alterar a classificação indicativa.

Críticas a Aras

A deputada Érika Kokay (PT-DF) criticou, pelas redes sociais, a indicação do presidente Jair Bolsonaro para que o procurador-geral da República, Augusto Aras, seja reconduzido a mais dois anos de mandato: “A recondução de Aras à PGR, ignorando novamente a lista tríplice, tem um único objetivo de continuar blindando Bolsonaro e a familícia. Aras é aliado de primeira linha do presidente, não tem compromisso com o povo brasileiro!”.



Retomada das atividades nos centros olímpicos

Na véspera do início oficial das Olimpíadas, o deputado Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF) enviou ontem ofício ao governador Ibaneis Rocha (MDB) em que defende a retomada das atividades dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF, suspensas em decorrência da pandemia. O objetivo, segundo o deputado, é assegurar o atendimento socioeducativo por meio da prática esportiva, de ações transversais, sociorecreativas e de lazer.

Projeto prevê fim de staff para ex-presidentes

A deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) apresentou projeto de lei que prevê o fim do staff de servidores públicos à disposição de ex-presidentes da República. Após seu mandato, eles têm direito a seis comissionados), sendo quatro de nível de DAS até 4 — correspondente a R$ 13.623,39 — e dois de nível de DAS 5 — com salários de R$ 10.373,30 — além de dois veículos oficiais com motoristas. Tudo isso, custeado com recursos do Tesouro Nacional, com dotações próprias alocadas na unidade orçamentária da Presidência da República. O erário banca também despesas com passagens aéreas, diárias, cartão corporativo e gastos com o veículo oficial que fica à disposição dos ex-Presidentes da República. Segundo dados extraídos do portal da transparência, levantados por Paula Belmonte, em 2019, o Tesouro Nacional destinou R$ 4,5 milhões para custear essas despesas para os ex-presidentes Fernando Collor, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer.

Salários pendentes

Quase um mês depois da promessa de quitação, médicos e profissionais de saúde que atuaram no enfrentamento à covid-19 em hospitais de campanha do DF continuam esperando a quitação de salários e direitos trabalhistas. Contratada pelo GDF, a Associação Saúde em Movimento quitou parte dos débitos no dia 15 de julho. Mas os salários de empregados celetistas e pagamentos a prestadores de serviço como Pessoa Jurídica referentes a junho continuam pendentes.

A pergunta que não quer calar….

Teremos um novo golpe militar no Brasil?



Só papos

“Acredito que todo deseja a maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio do comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento Federal, a quem compete decidir sobre o tema.”

Ministro da Defesa, Walter Braga Netto



“Basta de relativizar o absolutamente intolerável: ora velada, ora expressa, ditas e depois desditas, as constantes ameaças às instituições, às eleições e à democracia, precisam de reação imediata, clara e direta. A constituição nos diz o que fazer. Não é poder, mas nosso dever.”

Senadora Simone Tebet (MDB-MS)