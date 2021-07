Covid-19: vacinação de novo grupo começa nesta sexta-feira em 100 postos do DF

SS Samara Schiwngel

A partir das 8h desta sexta-feira (23/7), pessoas com 37 anos ou mais poderão se imunizar contra a covid-19 no Distrito Federal. Sem necessidade de agendamento, o público-alvo deve procurar um dos 100 pontos de vacinação que vão funcionar até domingo. Para receber a primeira ou a segunda dose, basta apresentar documento de identidade com foto. Quem estiver na data de tomar o reforço deve se dirigir ao mesmo local onde recebeu atendimento anteriormente. No entanto, atenção: cada posto prestará um tipo específico de serviço neste fim de semana (leia Endereços).

Nesta sexta-feira (23/7), a campanha ocorre das 8h às 17h. No sábado (24/7) e no domingo (25/7), das 9h às 17h. A indicação da Secretaria de Saúde (SES-DF) é de que as pessoas procurem os postos mais próximos de casa. Para organizar o atendimento e garantir a solução de eventuais problemas, a pasta destacou 500 profissionais para trabalhar exclusivamente nos postos de vacinação. Além deles, 50 pessoas em 23 carros atuarão na parte de logística e distribuição das doses, inclusive se houver necessidade de reposição.

Após o mutirão, a população-alvo continuará a se imunizar sem agendamento no DF. Porém, as vacinas ficarão disponíveis em 54 pontos — os mesmos que recebiam a população até quinta-feira (22/7). A ampliação da campanha ocorreu após a chegada de 92 mil doses, e as mudanças no atendimento decorreram de problemas no site da SES-DF. Na semana passada, o portal passou mais de cinco horas fora do ar, o que atrasou a marcação. Desta sexta-feira (23/7) a domingo (25/7), a pasta espera aplicar imunizantes em 100 mil pessoas.

Demanda

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirma que a divisão dos postos teve relação com a quantidade de indivíduos que precisam receber o reforço. “A imunização ocorre só com a segunda dose. Todas as pessoas devem procurar tomá-la, porque é isso que tem determinado a diminuição das hospitalizações. Então, teremos postos para a primeira, outros para a segunda, e os (postos) mais organizados e acostumados com o processo vão aplicar as duas”, declarou.

Para o coordenador científico da Sociedade de Infectologia do DF, Alexandre Cunha, a divisão dos postos e a parte logística devem considerar três fatores: “Os gestores precisam avaliar o número de doses disponíveis, a demanda esperada e a capacidade de atendimento da rede. Assim, é possível avaliar se a melhor forma de receber a população é por agendamento ou demanda espontânea. Caso a procura seja maior que a capacidade de oferta, é possível que tenhamos filas e aglomerações”.

O infectologista destacou que a vacinação é a forma mais eficaz de combater a pandemia. Por isso, recomenda que, em caso de haver espera, as pessoas devem manter o distanciamento, sem tirar a máscara, e higienizar as mãos com álcool em gel. O Correio questionou ao Executivo local se as doses disponíveis seriam suficientes para atender toda a população com mais de 37 anos. Contudo, a Secretaria de Saúde respondeu apenas que o “esquema de mutirão foi montado para atender a todo público a partir dessa idade, bem como as pessoas que retornarão para completar o ciclo de imunização” com a segunda dose.

Busca ativa

Para vacinar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, em regiões de baixa renda ou com dificuldade de acesso à internet, a Secretaria de Saúde fará visitas a esse público, com apoio das administrações regionais e conselhos de saúde. Há, pelo menos, seis ações do tipo marcadas entre o fim deste mês e o início do próximo (leia Programe-se).

O infectologista Leandro Machado entende que a estratégia é uma medida que possibilita ao governo ter mais controle sobre a vacinação. “A busca ativa é um bom método. Deveria ser aplicada, inclusive, entre o grupo de pessoas com idade para imunizar que ainda não buscaram os postos. É algo que o Estado deve estudar”, reforça. O especialista lembra que é dever do poder público garantir o atendimento da população: “Todos têm direito à saúde”.

Programe-se



Saiba quando e em quais áreas a população em situação de vulnerabilidade social receberá visita das equipes de saúde

» 28 de julho

Condomínio Porto Rico, Santa Maria

» 29 de julho

Santa Luzia, Estrutural

» 3, 5 e 6 de agosto

Associação do Bálsamo-DF, Lago Norte

» 4 de agosto

Vila dos Carroceiros, Santa Maria Sul

» 11, 12 e 13 de agosto

Varjão

» Primeira quinzena de agosto

Região Rural de São Sebastião

Endereços

Confira neste link a lista de locais onde a população pode se vacinar contra a covid-19 no Distrito Federal e os tipos de aplicação por posto de atendimento.

Horários

Sexta-feira: das 8h às 17h

Sábado e domingo: das 9h às 17h

O que levar?

Documento de identidade com foto.



