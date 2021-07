JM Jéssica Moura

O secretário de segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, informou na manhã desta sexta-feira (23/7) que sete inquéritos que tramitam na justiça do estado contra Lázaro Barbosa já foram concluídos. Outras investigações ainda correm no Distrito Federal para apurar a responsabilidade dele em crimes, como o assassinato da família Vidal, em junho deste ano.

"Aqui em Goiás, já há cerca de sete inquéritos já concluídos", disse Rodney Miranda.

Nesta sexta (23/7), a Operação Anhanguera, deflagrada pelas forças goianas e do Distrito Federal para combater o tráfico de drogas e o crime organizado no Entorno, cumpriu 37 mandados de busca e apreensão e prendeu cinco pessoas que eram ligadas a Lázaro.

"A intenção é que a gente possa dar seguimento às ações que já rotineiramente atuamos, mas de forma mais intensa, visando trazer mais segurança à população local", comentou o secretário de Segurança do DF, Julio Danilo.

Ele ressaltou que foi feito um trabalho de inteligência e troca de informações sobre a área. "Isso para localizar foragidos e cumprir mandados de prisão e intensificar o policiamento".

Segundo as autoridades, os suspeitos procurados iam à região para escapar da polícia e cometer crimes. "Mesmo depois da operação (de captura do Lázaro), vamos continuar presentes", disse o secretário Rodney Miranda.

A caçada a Lázaro envolveu mais de 270 agentes de forças militares e civis do Distrito Federal e de Goiás, além da Polícia Federal e Rodoviária. Durante as buscas, em Girassol e Edilândia, Lázaro ainda invadiu chácaras, roubou carros, fez reféns e trocou tiros com policiais até ser morto durante perseguição em Águas Lindas.