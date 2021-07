CB Correio Braziliense

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal apresenta novo projeto gratuito: a primeira edição do Bastidores — Capacitação Cultural. A iniciativa disponibiliza sete minicursos distintos, com duração de 4 a 16 horas. Os encontros ocorrerão na Praça Central do Conic, entre 3 e 15 de agosto. As vagas são limitadas, e os interessados podem participar de todas as atividades nas quais tiverem interesse. Inscrições pelo site: www.bastidoresbsb.com.br.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

Edital para universitários

Estudantes de graduação da Universidade de Brasília (UnB) podem oferecer atividades culturais on-line e gratuitas durante a pandemia. O projeto Oficinas Comunitárias visa integrar a sociedade acadêmica com a população no período de crise sanitária. Os alunos podem escolher entre temas como moda, literatura, artesanato, teatro e fotografia. Os selecionados receberão auxílio mensal durante o período de atividades. Inscrições até 1º de agosto. Informações: docca.unb.

Extensão universitária

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos terão contato com temas relevantes para a sociedade e receberão certificado de extensão universitária. Interessados podem se inscrever pelo site: ead.catolica.edu.br/esperancar.

Lives para concurseiros

O IMP Concursos preparou uma série de aulas on-line gratuitas sobre os mais variados temas para ajudar quem se prepara para concursos como o do Banco do Brasil e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) — com possibilidade de lançamento do edital em breve. Para assistir, basta acessar: bit.ly/canaldoimp.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. Contato pelo WhatsApp: 61 996-870-441.

Saúde e internet

O curso gratuito Saúde física e mental na internet apresenta um panorama dos principais problemas provocados pela rede nesses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com isso na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Seminário

Nos dias 4 e 5 de agosto, ocorre o 12º Seminário Unidas, com tema Economia colaborativa na saúde. As inscrições estão abertas, são gratuitas e com vagas ilimitadas aos filiados. Para o público externo, o valor é de R$ 249. O evento será em formato virtual, ao vivo e com possibilidade de interação, para aliar tecnologia, conteúdo, relacionamento e networking. Informações: 12seminario.unidas.org.br e seminario@unidas.org.br.

Atendimento em saúde mental

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem diversos serviços para receber casos de urgência em saúde mental. O atendimento pode ser iniciado em qualquer unidades de emergência dos hospitais gerais ou das unidades de pronto-atendimento (UPAs). Alguns quadros de alteração mental ou do comportamento acolhidos são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool e outras drogas; crises de ansiedade; psicoses; agitação psicomotora; tentativas de suicídio; reações a eventos traumáticos; entre outros. Informações: encurtador.com.br/imrHP.

Espetáculo musical

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília retorna com o musical infantil O pescador e a estrela, que conta a história de um jovem deficiente visual e a jornada dele para resgatar o amor. O espetáculo vai até 8 de agosto, em sessões presenciais com limite reduzido de público. De casa, é possível assistir à apresentação pelo canal do Banco do Brasil no YouTube (youtube.com/c/bancodobrasil). Amanhã, nos dias 1º e 8 de agosto, sempre às 16h, e de graça. Os ingressos para a sessão no local custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 para clientes BB com Ourocard. Para comprar, acesse: eventim.com.br.

Exposição fotográfica

Diversos artistas lançaram perspectivas sobre a pandemia da covid-19. Diante disso, o Diário da Inclusão e a Gi Sales Fotografia reuniram e capacitaram 11 jovens com síndrome de Down para retratar a rotina da população durante a crise sanitária. O resultado do trabalho está na exposição Pandemia — Olhar plural, disponível no térreo do DF Plaza Shopping até 15 de agosto. Também é possível conferir a coletânea na galeria virtual do Instagram, pelo perfil @dfplazashopping. A mostra é gratuita e livre para todos os públicos.

Fortalecimento de marca

A Proativa Comunicação promove, em parceria com a Moai Brasil, mais uma edição do Papo Proativo. O talk show terá transmissão ao vivo pelo Zoom, na terça-feira, às 19h. O tema será Usando a comunicação e o impacto social para fortalecerem a imagem de sua marca. Inscrições gratuitas pelo link: bit.ly/3xpUGuu.

Mostra virtual

O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e o Espaço Cultural Renato Russo promovem uma exposição virtual sobre a relação entre lagos de diferentes regiões. A mostra apresenta obras de Lúcio de Araújo e Claudia Washington até o próximo sábado. Os artistas tiveram como inspiração o Lago Artificial de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, e o Lago Paranoá. Entre as obras que compõem a mostra estão: Anunciación, Rádio Marangatu e Vila C; o vídeo Travessia; as fotografias e textos de Outras palavras; além do gráfico Plano de inundação da capital. Detalhes e materiais adicionais de cada obra podem ser conferidos pelo Facebook (5lagos.expovirtual), Instagram (@5lagos), no canal do 5 Lagos no YouTube ou pelo site oficial do projeto: 5lagos-expovirtual.transitos.org.

Pinturas valiosas

Até 8 de agosto, o público pode conferir, no Taguatinga Shopping, a exposição inédita e gratuita As pinturas mais valiosas do mundo. São 20 réplicas de obras famosas e em tamanho real, com catálogo on-line disponível para quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos e a história deles. Visitação: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. Catálogo com imagens e informações das obras pelo site: taguatingashopping.com.br.

Procedimentos odontológicos

O Núcleo de Excelência e Pós-Graduação em Odontologia da Escola de Saúde Unyleya — iOdonto está com vagas abertas para diversos procedimentos e tratamentos em pacientes voluntários. Os dentistas em fase de especialização farão trabalhos como bichectomia, implante, extração de siso, cirurgia de gengiva, entre outros. Os voluntários passarão por triagem, para avaliação da intervenção necessária. Interessados podem se inscrever pelo link encurtador.com.br/uAG15 ou pelo WhatsApp 61 992-549-300. O público paga apenas preço de custo dos materiais usados pelos dentistas.