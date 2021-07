Touring vai virar museu

J Jéssica Moura

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O prédio abandonado do antigo Touring Club, localizado ao lado da Rodoviária do Plano Piloto, está mais perto de ter uma nova destinação. Nessa semana, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) aprovou o texto do Projeto de Lei Complementar (PLC) que permite um novo uso da edificação, que é tombada. O texto elaborado pela secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) prevê que um museu tecnológico possa funcionar na edificação desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

O projeto será encaminhado ainda neste mês à Câmara Legislativa (CLDF). Se for aprovado em dois turnos pelo plenário da Casa, segue para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB). Depois disso, a obra de restauração, que já foi aprovada pela Secretaria de Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Conplan, pode começar.

Atualmente, esse é o único prédio particular da Esplanada dos Ministérios, e foi comprado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) em 2019. Foi naquele ano que a organização questionou o governo sobre a possibilidade de instalar ali um museu. O investimento de R$ 160 milhões virá da iniciativa privada. A previsão da Seduh é de que a revitalização deve ser concluída até abril do ano que vem.

“Vai ser um grande presente para Brasília, colocando fim a décadas de subutilização e abandono”, afirmou o secretário Mateus Oliveira. “O museu vai induzir uma nova dinâmica de visitantes e circulação de pessoas para uma área que era até perigosa. Ironicamente, é um lote situado no Setor Cultural Sul, mas que até hoje as suas normas não preveem o uso de museu”, ponderou Oliveira.

Novo uso

O projeto aprovado descreve que o espaço pode ser usado para atividades ligadas à educação e à cultura. O futuro Sesi Lab vai ser um museu voltado para tecnologia e ciência, com quatro galerias de exposições e salas para oficinas, que deve atender, também, escolas públicas. Haverá, ainda, um anfiteatro externo para atividades ao ar livre e um jardim. A proposta permite o uso comercial, com livrarias e papelarias, além de estabelecimentos como restaurantes e cafés. Há, também, a previsão de um estacionamento no subsolo do prédio.

O arquiteto Antônio Carpintero, especialista na história de Brasília, diz que o projeto é positivo, mas defende que a instalação deve prever atividades para atrair o público. “Ali deviam colocar uma grande choperia, bares para ativar o centro urbano de Brasília, vivo, com pessoas passando, para um happy hour no pôr do sol. Colocar cafés e museu não é uma coisa absurda, mas tem que ter uma atividade de lazer. O café devia ser amplo, ocupando uma parte significativa do espaço, para ter público. Museu não tem frequência alta”, argumentou.

Carpintero lembra que a ideia original do urbanista Lucio Costa era que o espaço fosse destinado a uma casa de chá e ópera. “A casa de chá é uma coisa meio elitista de Lucio Costa, mas a proposta pensou a vida urbana ao colocar lazer para as pessoas, não só o monumento”, diz Carpintero.

Uso desvirtuado

Em mais de 60 anos, a destinação ao local nunca foi concretizada. Em 1963, o Governo do Distrito Federal (GDF) cedeu a edificação ao Touring Club. Contudo, em 2005, a associação de automóveis faliu, e o edifício foi a leilão, já muito deteriorado e invadido. Adquirido por outra entidade privada, o prédio ficou abandonado, já que a lei apenas permitia o uso para o “Touring”, o que impedia outras formas de utilização. Por isso, havia a necessidade de uma mudança na legislação, que possibilitasse outras formas de ocupação. Em 2015, o prédio foi tombado pelo Iphan, para preservar o projeto original de Niemeyer. Em 2019, foi comprado pelo Sesi.

Nesse meio tempo, a edificação ainda chegou a ter outros usos, como um posto de gasolina e uma oficina. Entre 2014 e 2019, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) alugou a área provisoriamente para abrigar a rodoviária de ônibus que vinham do Entorno. Em 2016, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) debelou a construção de uma unidade da Igreja Mundial do Poder de Deus, que pretendia se instalar no prédio.