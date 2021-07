CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

Neste sábado (24/7), o dia amanheceu ensolarado no Distrito Federal. A previsão é de poucas nuvens. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Brasília pode chegar a 25ºC. A mínima registrada foi de 13ºC

Não há previsão de chuva para os próximos dias, e a umidade relativa do ar varia de 75% a 30%.

Segundo informações do Inmet, a massa de ar seco sobre a região persiste, com céu claro e a presença de poucas nuvens. As orientações, pelas condições típicas do inverno são de não se expor ao sol e se hidratar bebendo bastante água. Os ventos estão fracos a moderados.