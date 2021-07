Último dia de mutirão de vacina

CM Cibele Moreira

Os brasilienses com 37 anos ou mais, que ainda não se vacinaram contra a covid-19, podem aproveitar o último dia de mutirão para tomar a primeira dose do imunizante. A expectativa da Secretaria de Saúde é aplicar cerca de 16.319 primeiras doses hoje. Para facilitar o processo, foram disponibilizados 74 pontos de vacinação em todo o Distrito Federal que vão funcionar das 9h às 17h, alguns na modalidade de drive-thru. Todos que estiverem na faixa etária recomendada, devem apresentar um documento de identificação com foto e, caso tenha em fácil acesso, levar a caderneta de vacinação. Não é necessário agendamento prévio.

Até o momento, 113.371 pessoas foram vacinadas entre sexta e ontem — com D1 e D2. A ação montada pela secretaria teve como intuito imunizar o máximo de pessoas em um curto período de tempo. Principalmente com o funcionamento das unidades de saúde no fim de semana. Para sábado e domingo, a pasta distribuiu 50 mil vacinas para a aplicação da D1. Desse total, 33.681 receberam o imunizante, 3.004 tomaram o reforço do imunizante ontem e 466 doses únicas foram aplicadas.

Após o domingo, se sobrar D1, a Secretaria de Saúde confirma que irá continuar a imunização da população de 37 anos ou mais ao longo da semana. A vacinação desse grupo dura até acabar as primeiras doses. Não está autorizada a utilização dos imunizantes, reservados para a D2, para a aplicação em D1. “Se ocorrer de algum posto acabar as vacinas de D1, a orientação é que quem não recebeu a dose seja encaminhado para uma outra unidade”, destacou o coordenador do comitê de vacinação e subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero.

A medida visa assegurar as vacinas para a população que está prevista para receber a D2 até o final do mês de julho. “Temos uma estimativa de imunizar 20 mil pessoas por dia com a segunda dose, entre segunda e sexta-feira”, ressalta Divino. Quem estiver esperando receber o reforço hoje pode ir aos pontos com aplicação mista (D1 e D2) e exclusivas (D2). A lista completa dos locais está disponível no site da Secretaria de Saúde.

Com movimento tranquilo, os pontos de vacinação abertos para este mutirão permaneceram com pouca fila na maior parte do dia de ontem. No Parque da Cidade, às 6h30, vários carros aguardavam a abertura do local às 9h. No entanto, a fila se desfez em uma hora com todos os veículos atendidos. O morador do Guará Fabiano Augusto Shimizu Oliveira, 38 anos, aproveitou a ida ao parque para fazer exercícios e se vacinou contra a covid-19. “Eu cheguei a tentar me vacinar na sexta, mas estava muito cheio, então desisti”, conta ele, que aguardava por esse momento há muito tempo. “É um dia bastante esperado. E se tem alguma mensagem para deixar para outras pessoas é que se vacinem e se cuidem. Continuem utilizando máscara, usando álcool em gel. A prevenção é muito importante”, ressaltou.

Na unidade básica de saúde (UBS) 2 da Asa Norte, localizada na 114/115, uma pequena fila se formou na frente do posto de saúde ontem. O tempo de espera variou entre 20 a 30 minutos. Um cenário muito diferente do encontrado na última sexta-feira, no qual muitos carros chegaram a se aproximar do comércio local. Suzana Severo, 37, conta que chegou a ir duas vezes à UBS na sexta, mas não se arriscou a esperar na fila.

A moradora da Asa Norte conseguiu se vacinar ontem, com uma espera de 20 minutos. “A chegada dessas vacinas dá um alívio muito grande. Espero que mais pessoas possam ser imunizadas para que a gente possa voltar o quanto antes à vida normal”, diz a autônoma. Ela atua na área da beleza e sentiu o impacto da crise provocada pela pandemia no seu negócio. “Meu trabalho, como designer de sobrancelhas, atende diretamente as pessoas, e muitos clientes deixaram de ir ao salão por conta da covid-19. Isso afetou muito minha fonte de renda, deu um certo desespero”, relata. Ontem, foram registrados no DF 10 óbitos e 759 novos casos da covid-19.