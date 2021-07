Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Divulgação/Reguffe)

Câncer e covid na pauta

O senador José Antônio Reguffe (Podemos-DF) esteve ontem com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar de dois assuntos da área de saúde: um pedido de sanção para seu projeto, aprovado pelo Congresso, que facilita o acesso dos pacientes à quimioterapia em casa. Depende apenas do presidente Jair Bolsonaro a liberação para que planos de saúde arquem com os tratamentos para pacientes com câncer por via oral, em vez de aplicação intravenosa nos hospitais.

Benefícios para pacientes

A medida é defendida por médicos como o conceituado oncologista Fernando Maluf. Mais de 70% dos medicamentos para câncer podem ser aplicados oralmente, o que livra o doente de ter de internação. Uma bênção, especialmente em tempos de pandemia. “Projeto do senhor é um projeto meritório. Naturalmente, carece de uma análise técnica, mas vamos trabalhar para que o benefício previsto no seu projeto possa chegar a cada um dos beneficiários da saúde suplementar que precisam de quimioterapia oral”, disse Queiroga. Hoje apenas medicamentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são custeados pelos planos de saúde, mesmo com o aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Pedido por mais vacinas

Reguffe também conversou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a ampliação no número de doses de vacina contra covid-19 para o DF. O pedido já havia sido feito quando o ministro prestou depoimento na CPI da Covid. O senador apresentou um estudo oficial do IBGE que mostra o crescimento da população do DF. Brasília passou a ser a 3ª cidade do Brasil com 3,05 milhões de habitantes. Esse pedido também foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) — que até ingressou no STF com Mandado de Segurança— e pelo chefe da força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) de combate à covid, José Eduardo Sabo Paes.

Vacinas para servidores federais

O Ministério da Saúde contabilizou como prioritários 6.753 profissionais do grupo de Força de Segurança e Salvamento. Mas a lista de vacinados chegou a 31.800, sendo muitos funcionários do governo federal, como 904 policiais rodoviários federais, 2.576 policiais lotados na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e 1.126 funcionários do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Promessa é dívida

Na reunião com Reguffe ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu: “Até setembro, todos os maiores de 18 anos estarão vacinados com a primeira dose e 50% com a segunda dose”.

Pedido será avaliado

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu a Reguffe avaliar pedido de ampliação da proporção do número de vacinas para a população do DF, com base em estudo oficial do IBGE. “Vou encaminhar para a área técnica”, garantiu.

Dois deputados do DF usam apartamento funcional

Levantamento na Câmara mostra que dois dos oito deputados federais do Distrito Federal fazem uso de apartamento funcional. O deputado Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF) se mudou para o imóvel em março de 2019. Professor Israel Batista (PV-DF) passou a ocupar um apartamento da Câmara em setembro daquele ano. Os demais parlamentares moram em imóveis próprios.

Maior equipe

O deputado Júlio César é o que mantém mais assessores no gabinete. Neste ano, ele teve 33 pessoas na equipe, sendo que 25 estão atualmente na ativa. A deputada Érika Kokay (PT-DF) tem 24. Com Celina Leão (PP-DF), passaram 38 pessoas neste ano. Hoje há 21 ativos.

Assinatura do vice

O vice-governador Paco Britto (Avante) se despediu ontem do Palácio do Buriti. Duas importantes ações ficaram com a sua assinatura: decreto que isenta 81 remédios do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) e envio à Câmara Legislativa do projeto de lei que concede isenção e remissão do pagamento do preço público para quiosques, trailers e bancas de revistas, pela ocupação ou uso de área pública do Distrito Federal.

Mandou bem

O Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde quase 59 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para imunização dos brasileiros. A promessa é de que até 31 de agosto serão 100 milhões de doses entregues.

Mandou mal

Reportagem do Estadão revela que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, mandou recado, por meio de interlocutores, de que sem voto auditável — leia-se impresso — não haverá eleições em 2022.

Só papos

“Os deputados Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro reúnem-se com deputada alemã, neta de um ministro de Adolf Hitler, integrante de partido de extrema-direita ligado a neonazismo, antissemitismo e xenofobia. Os fatos estão à disposição para quem não quiser ignorá-los”

Procurador regional da República Wellington Saraiva

“A deputada Beatrix von Storch é uma parlamentar conservadora, que denuncia política de imigração na Alemanha e ataques às liberdades individuais, como a liberdade de expressão. Nada desabona sua conduta, por tudo que pesquisei. É a mesma narrativa contra conservadores aqui e no mundo”

Deputada Bia Kicis (PSL-DF)

A pergunta que não quer calar….

Sem agendamento, a vacinação contra covid-19 vai deslanchar no DF?

Enquanto isso...

Na sala de Justiça

O procurador do Distrito Federal Renato Guanabara Leal foi promovido a subprocurador-geral do DF por merecimento. Ele entra no lugar de Cassimiro Marques de Oliveira, que se aposentou. O ato foi publicado no Diário Oficial do DF de quinta-feira. Leal também é desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e Presidente da Associação dos Procuradores do Distrito Federal.

À QUEIMA-ROUPA

Rodrigo Delmasso (Republicanos)

Vice-presidente da Câmara Legislativa

“O respeito às escolhas das pessoas não precisa ser construído com base na desconstrução de outras”



Por que censurar o desenho infantil Ridley Jones - a Guardiã do Museu, da Netflix?

Porque nitidamente este desenho encampa uma narrativa de desconstrução da identidade de gênero científica, causando confusão na mente das crianças.

A trama apresenta personagens como a múmia Ismat, que possui pais homossexuais, além do búfalo Fred, que se intitula um ser não binário. Não seria uma forma de tratar com naturalidade aspectos do cotidiano?

O respeito às escolhas das pessoas não precisa ser construído com base na desconstrução de outras. Nossa sociedade é diversa, e podemos respeitar as pessoas sem precisar desconstruir bases sólidas da nossa sociedade.

Acha que a linguagem neutra — com termos como “fofine”, “amigues” e “rodes” — confunde as crianças?

Sim. Porque traz a consciência de que a identidade de gênero científica é uma escolha, além de violar diretamente a integridade moral da família em que a criança está inserida.

Crianças não deveriam enxergar esses temas sem preconceitos?

Claro. Mas a construção do respeito não precisa desconstruir a integridade da identidade de gênero científica.

Uma criança não deveria ser ensinada a ver essas relações humanas sem preconceito?

Sim. Reafirmo, o combate ao preconceito não se faz desconstruindo a identidade de gênero científica e, sim, ensinando o comportamento adequado.

Proibir não causará mais interesse e curiosidade?

Acredito que não. Mas levantar o tema é importante para demonstrar que é possível se criar um ambiente de respeito a todos sem desconstruir aquilo que é cientificamente comprovado.