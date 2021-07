Encontro de empreendedores discute propostas para uma Brasília inovadora

CM Cibele Moreira

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O que esperar da Brasília do futuro? Essa foi uma das questões chaves discutidas, na manhã deste domingo (25/7), em um encontro entre empreendedores. Com o intuito de mesclar as vivências de diferentes gerações, o debate mediado por Gilberto Lima Júnior, presidente do Instituto Iluminante, recebeu nomes de destaque para a cena econômica da capital.

O evento Passado, presente e futuro: um legado entre gerações, promovido em parceria pelo Correio Braziliense, pela Fundação Assis Chateubriand, com o Instituto Iluminante e pelo Picnik, recebeu seis empreendedores — entre os mais antigos e novos — para falar sobre as experiências de empreender em uma cidade dinâmica que está em movimento.

Entre os convidados, Fernando Brites — presidente da Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF) —, Ana Arruda — idealizadora do festival Curta Brasília —, e Miguel Galvão — idealizador do Picnik. A conversa descontraída apontou os principais desafios para uma construção de uma cidade inovadora em uma realidade pós-pandemia.

Em alusão ao dia dos avós, celebrado em 26 de julho, o evento propôs expor vozes de diferentes idades e experiências para falar sobre Brasília e como é o cenário do empreendedorismo na capital. O encontro também marcou o início do projeto O futuro do DF em 4Rs, que visa traçar ações pensando em uma realidade pós pandemia.

1º R — retomada — propor uma agenda de retomada para a pós-pandemia. Com projetos de lei na Câmara Legislativa do Distrito Federal.



propor uma agenda de retomada para a pós-pandemia. Com projetos de lei na Câmara Legislativa do Distrito Federal. 2º R — ressignificação — identificação de vocação do Distrito Federal, o que pode ser aproveitado na cidade.

— identificação de vocação do Distrito Federal, o que pode ser aproveitado na cidade. 3º R — revitalização — com a revitalização de espaços já existentes na cidade, trazendo uma outra roupagem para uma vivência do futuro.

— com a revitalização de espaços já existentes na cidade, trazendo uma outra roupagem para uma vivência do futuro. 4º R — reumanização — trazer um olhar de cuidado para a população que vive no DF.

A proposta visa integrar novos atores de transformação para fazer parte de uma rede colaborativa. Gilberto Lima estima que todo o projeto deva integrar cerca de 200 lideranças dispostas a pensar em alternativas inovadoras para a cidade.