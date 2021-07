Covid 19: DF registra 712 novos casos e 9 mortes neste domingo (25/7)

GF Giovanna Fischborn

Ceilândia é a região com o maior número de casos e mortes por covid-19 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Até as 17h deste domingo (25/7), o Distrito Federal havia registrado 9 mortes por covid-19 e 712 novos casos. Dos últimos óbitos, três haviam ocorrido nas últimas 24 horas. A capital totaliza 9.557 óbitos e 446.136 casos desde o início da crise sanitária; 430.030 são considerados pacientes recuperados.

As informações do boletim epidemiológico apontam para uma estabilidade na taxa de transmissão, que permanece em 0,97. Com os dados atualizados, a média móvel de casos é de 572,90. De sábado para domingo, o número de mortes em decorrência do novo coronavírus caiu em 10%.

Ceilândia é a região com o maior número de casos e mortes por covid-19. O boletim da Secretaria de Saúde mostra 49.268 casos e 1.489 óbitos na cidade desde o início da pandemia.

UTIs

Até este domingo (25/7), as unidades de terapia intensiva (UTIs) da rede pública do DF destinadas a pacientes com covid-19 operavam com 73,81% de ocupação. Dos 404 leitos, 124 estavam ocupados, 44 livres e e 236 bloqueados.

Na rede privada, 81,37% das vagas estavam ocupadas. De 270 leitos, 167 estavam sendo utilizados, 39 disponíveis e 64 bloqueados.