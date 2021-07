Governador Ibaneis Rocha dá entrada em hospital particular de Brasília

RS Renato Souza

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na noite deste domingo (25/7). De acordo com fontes na unidade de saúde, ele passa por exames médicos.

Ibaneis estava de férias e deve retornar ao trabalho nesta semana. Até então, quem está na gestão do governo na capital é o vice-governador, Paco Brito.

Ibaneis passou férias no Piauí, região onde nasceu e viveu a infância, até se mudar para a capital federal. Procurada pelo Correio, a assessoria do governador ainda não se manifestou sobre o assunto. Ibaneis não respondeu às mensagens enviadas para o celular dele.