Hospital de Apoio de Brasília (HAB) tem surto de covid-19

O Hospital de Apoio de Brasília (HAB) passa por um surto de covid-19. A informação foi divulgada pela instituição neste domingo (24/7), em nota. "Ao todo, foram 28 casos confirmados até o momento, sendo que um caso evoluiu para óbito e um caso teve evolução para a forma grave, com necessidade de intubação", diz o texto.

Para conter a situação, o Hospital determinou a suspensão de novas internações por sete dias. Outras medidas foram tomadas, como restrição de visitas, isolamento de servidores e terceirizados que testaram positivo para o novo coronavírus e alta temporária de pacientes assintomáticos.

Também foram feitas testagens em massa: ao todo, 75 exames RT-PCR foram coletados nas últimas 24h. As amostras foram encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), que apura se os casos são da variante Delta.

Variante Delta

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) alertou sobre o risco de disseminação da variante Delta no Distrito Federal, por meio de um memorando, no sábado (24/7). Na quarta-feira (21/7), o Laboratório Central de Saúde Pública do DF (Lacen-DF) confirmou seis pessoas contaminadas pela cepa indiana. São moradores de três regiões administrativas diferentes. Segundo o documento, não há relação entre os casos.

A variante Delta está em 96 países e preocupa os órgãos de saúde porque pode ter transmissibilidade 97%, maior do que a da cepa original detectada na China.