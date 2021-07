CB Correio Braziliense

Desligamentos programados de energia

PLANALTINA

Núcleo Rural Taquara: chácaras 3, 84, 85, 86, 108, AI 3, Fazenda Primavera e AE 3; Núcleo Rural Pipiripau: chácara 6, das 8h40 às 13h



SÃO SEBASTIÃO

DF-140: chácaras Santa Terezinha, São Judas, Luz, Euvaldo, 3, 14/15, 15, 16, 17, Fazenda Santa Prisca, Sítio Mirante, chácara Pé D’água, ERB Boa Vista, Mansões Santa Cecília; Núcleo Rural Nova Betânia: chácara Horizonte; BR-251: chácara 170, das 8h40 às 16h. Fazenda Santarém, chácaras Ipiranga 3, 13, 17 e 21; Fazenda Santa Bárbara, chácara 25; Núcleo Rural Paranoá: chácara 24, das 8h40 às 16h.



SOBRADINHO

R. do Mato: chácaras 1, 2, 7, 13, 16, 17, Lt 17, Sítio Esmeralda; Núcleo Rural Sobradinho II: chácaras 17, Jandir Gomes, Fazenda Buraco; Núcleo Rural Sobradinho: Riacho Califórnia; Núcleo Rural Boa Vista: chácaras 5, 7, 15, 216, Pé de Serra, das 8h40 às 13h.



LAGO SUL

QL 12: conjunto 3, das 8h40 às 16h.

» Destaques

Roteiro e audiovisual

Na quarta-feira, as? 19h, o Forum? de Produtores Culturais receberá em sua live do Instagram a dramaturga e roteirista Maria Shu, para uma conversa sobre “O poder do roteiro na era do streaming”. Se você quer entender melhor como funciona o mercado da escrita para teatro e audiovisual, além de sua importância para a economia criativa, não pode perder este encontro. As transmissões ocorrerão de forma simultânea pelo canal de Instagram do Fórum de Produtores Culturais (@forumdeprodutoresculturais) e pelo perfil de Maria Shu (@shu.maria). O acesso é livre e gratuito.



Vestibular agendado

As inscrições para o vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vão até o dia 15 de agosto — com inscrições gratuitas, pelo site da instituição: https://www.df.senac.br/faculdade. A prova será realizada de forma on-line, no horário que o candidato escolher. As mensalidades do primeiro semestre estão com 30% de desconto. Os interessados podem escolher seis opções de cursos: tecnologia em banco de dados; tecnologia em segurança da informação; análise e desenvolvimento de sistemas; gestão da tecnologia da informação; gestão comercial ênfase em e-commerce; e marketing com ênfase em digital.

CURSOS

Oficina de HQ

O Instituto Federal de Brasília, câmpus Recanto das Emas, está com inscrições abertas e gratuitas para a “1ª edição da Oficina de Quadrinhos do IFB”. O curso é para qualquer pessoa a partir dos 16 anos, e serão abordados assuntos e temáticas das produções de HQ, com conceitos básicos e etapas de produção até a publicação dos quadrinhos. O evento será 100% on-line e ocorrerá nos dias 26, 27 e 29 deste mês, sempre das 19h30 às 21h30. As inscrições devem ser realizadas com antecedência e já estão abertas em encurtador.com.br/alyM8. A oficina será certificada para os que se inscreverem.



Inovação em alta

Após um mês do lançamento de um portal de ensino para líderes de empresas, a Aevo, startup de soluções para a gestão da inovação, registrou a inscrição de mais de mil profissionais, sendo 700 deles de grandes companhias, para o curso de “Introdução à Inovação Corporativa”, disponibilizado de forma gratuita. Com o bom resultado, o prazo de acesso liberado às aulas foi ampliado para até 9 de agosto. Para se inscrever e participar, basta acessar https://boost.aevo.com.br/. Todos que concluírem os estudos e atividades de avaliação terão direito a certificado.



Português para estrangeiros

Visando beneficiar estrangeiros de qualquer nacionalidade, que tenham no mínimo 13 anos, independentemente da escolaridade, o Instituto Federal de Brasília (IFB) está ofertando o curso on-line e gratuito de Português como Língua Adicional (PLA). As inscrições estão abertas até hoje. O curso é 100% remoto e tutorado, e tem a previsão de início em 16 de agosto, com duração de cinco meses (250 horas/aula). A seleção dos inscritos será por sorteio eletrônico. Esta primeira edição está focada em atender estudantes internacionais que desejem estudar em instituições brasileiras ou que estejam em mobilidade estudantil. O programa tem por o objetivo formar cidadãos capazes de transitarem em diversos contextos globais e interculturais. Mais informações: ifb.edu.br.

Oratória

A Visão Consultoria e Treinamentos DF apresenta o curso “Oratória — A arte de falar bem”, no Centro Cultural Missionário, 905 Norte. O curso será ministrado pela professora de educação profissional Judith da Paixão Vieira, e acontecerá das 9h às 13h, nos dias 31 de julho, 7 e 14 de agosto, de maneira híbrida: 12h presenciais, e 4h on-line. O investimento total é de R$ 313,5 e as inscrições são pelo link encurtador.com.br/oRY34. Para mais informações, entrar em contato com Judith pelo número 9 8124-4238 ou e-mail: atendimento@visãoconsultoriadf.com.br.



Estética orofacial

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam especializar na área, o Centro Universitário IESB acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética orofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aulas e duração de 20 meses. Mais informações: https://www.iesb.br/ ou pelo telefone 3340-3747.



Pós-graduação gratuita

O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulgou edital de processo seletivo para ingresso no curso de pós-graduação lato sensu em ciências policiais com foco na atuação da Polícia Judiciária. São 48 vagas gratuitas disponíveis. Para participar, além dos perfis solicitados, é preciso que o candidato tenha diploma em qualquer curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). O curso tem 460 horas e previsão de início em 24 de setembro. A seleção dos inscritos será feita em duas etapas: sorteio eletrônico e análise do currículo. As inscrições estarão disponíveis no Sistema de Processo Seletivo do IFB (http://processoseletivo.ifb.edu.br), das 8h de hoje até as 23h59 do dia 6 de agosto.



Curso de idiomas

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Português

O curso “Língua Portuguesa Sem Complicações” destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.





OUTROS

Compliance trabalhista

A FGV Educação Executiva promove hoje, às 18h, o webinar “Compliance trabalhista na era da pandemia da Covid-19”. O encontro abordará a importância do compliance trabalhista no contexto da atual crise sanitária, seus benefícios e ferramental prático. Outras questões correlacionadas, tais como a covid-19 como doença ocupacional, consequências da recusa da vacinação, medidas para o retorno às atividades laborais, compliance, ergonomia e controle de jornada no teletrabalho também serão apresentadas. O evento é gratuito, e o interessado pode se inscrever pelo link https://evento.fgv.br/mbalive2607/.

Exposição Baleia

O Projeto Baleia prorrogou para até 10 de agosto a exposição Mulheres nas Artes Visuais do DF e Entorno. De terça a domingo, das 11h às 21h, a população poderá conferir as obras na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul). Para evitar aglomeração, são permitidas apenas duas pessoas por vez no espaço disponível. Não é necessário agendamento. Mais informações www.instagram.com/baleiadf.



Mostra cultural

Até 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra De Portugal para o mundo. O evento propõe um olhar conjunto sobre a produção do cinema português da última década, que vem obtendo projeção internacional. A entrada é gratuita, e o CCBB Brasília está adaptado às novas medidas de segurança sanitária. A emissão dos ingressos e as normas de visitação e segurança referentes à covid-19 estão no site www.bb.com.br/cultura. Mais informações pelo número 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br.

Grita geral

PARANOÁ

FALTA DE MEDICAMENTO

O garçom Cristiano César Soares da Silva, 32 anos, morador do Paranoá, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar a respeito da falta do medicamento amitriptilina na rede pública de saúde do DF. Segundo ele, a medicação para uso do tratamento de ansiedade e depressão está em falta desde abril deste ano. Desde então, ele vêm comprando o remédio. “Fui renovar o medicamento esses dias e descobri que ele ainda está em falta nas UBSs de todo o DF”, relata.

» A Secretaria de Saúde informou que o medicamento amitriptilina possui processos regular e emergencial em andamento para abastecimento da rede. Segundo a pasta, em 2020, houve dois fracassos nos pregões eletrônicos 113/2020 e 515/2020.



RIACHO FUNDO

DESCARTE DE ENTULHOS

A administradora Elane Ramalho, 45 anos, moradora do Riacho Fundo, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar sobre uma empresa, supostamente clandestina, instalada em uma área de preservação ambiental, na frente da Quadra QS16, Conjunto 3 e 5. Segundo ela, diariamente vários caminhões despejam entulhos na região. “Trata-se de uma quadra residencial que tem um trânsito intenso e insuportável de caminhões e carretas, que entram e saem com cargas vindas de outras regiões com entulhos”, conta.

» De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), descartar lixo e entulho em áreas públicas é crime ambiental, e quem for flagrado poderá ser multado e, ainda, ter apreendido o veículo utilizado no transporte dos resíduos. Denúncias podem ser encaminhadas pelo site da Ouvidoria ou pelo telefone 162. O SLU informa que, caso o morador precise descartar uma quantidade maior de entulho e desejar contratar contêiner, deve-se verificar se o transportador é cadastrado no Sistema de Gestão de Resíduos do SLU.

A Justiça

A escultura A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, ilustra o Palácio do Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. O monumento representa uma mulher, sentada e vendada, segurando uma espada, um dos símbolos mais usados para caracterizar as deusas greco-romanas das leis e da justiça.