Mais de 135 mil vacinados

G » Giovanna Fischborn

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

Após o mutirão da vacinação contra a covid-19, o Distrito Federal continua hoje com a campanha de imunização focando na aplicação da segunda dose da vacina. Em três dias, a Secretaria de Saúde aplicou 135.461 doses, sendo a maioria como D1, com 110.507 vacinados. Com a dose de reforço, D2, foram imunizados 23.270 pessoas e, com a dose única, outras 1.684.

Para o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, a ação foi um sucesso em números. Hoje, 53 pontos estarão abertos para vacinar quem tomou a primeira dose da AstraZeneca em abril e da CoronaVac em junho (confira os locais no site do Correio). As unidades básicas de saúde (UBSs) funcionam das 8h às 17h. Os drive-thrus ficarão abertos das 9h às 17h, com exceção do Ponto da Praça dos Cristais, que funciona à noite, das 18h às 22h. A previsão é vacinar, hoje, 23.336 pessoas com a segunda dose.

Ontem, 11.487 pessoas tomaram a primeira dose; e 3.054, a segunda. Além dessas, 982 doses únicas foram aplicadas. Com a atualização, 56,62% da população do DF com 18 anos ou mais já tomou a primeira dose e 21,80% estão totalmente imunizados — com D2 ou dose única.

O Correio percorreu alguns pontos de vacinação durante esse domingo. Na Torre de TV, foram aplicadas somente segundas doses, e as vacinas disponíveis eram AstraZeneca e CoronaVac. No Parque da Cidade, organizado na modalidade drive-thru, houve aplicação da CoronaVac para quem foi tomar a primeira dose. Uma das pessoas vacinadas no local foi Vanderleia Nonato, 39 anos. Ela conta que optou pelo local por ser próximo de onde reside. Para ela, a vacina é essencial: “eu só desejo boa sorte pra quem não tem interesse em vacinar, mas eu prefiro me garantir e evitar o pior”, defende.

Para a vendedora Franciele da Conceição Santos, de 49 anos, o agendamento complicou a campanha de vacinação. A vendedora mora em Santa Maria e faz tempo que tentava agendar a imunização, até então, sem sucesso. “Muito burocrático para conseguir me vacinar, mas, agora, fico na contagem regressiva para a segunda dose”.

A comerciante Solange Maria Da Silva Lopes, 61, comemorou ao receber o reforço da vacina, ontem, na Torre de TV. “Estava contando os dias para a segunda etapa, e ainda bem que não tive que aguardar mais. O tempo de espera na fila foi tranquilo”, comenta.

Antecipação

O GDF decidiu que a redução no intervalo das duas doses dos imunizantes deve começar pelos professores. Hoje, haverá uma reunião do comitê de vacinação contra covid-19 para definir como será a antecipação do reforço. Conforme informou a Secretaria de Saúde, o intuito é completar o esquema vacinal de 6 mil profissionais para a volta às aulas.

O DF registrou, ontem, nove mortes por covid-19 e 712 novos casos. A capital federal soma 9.557 óbitos e 446.136 infectados desde o início da crise sanitária; 430.030 pessoas se recuperaram da doença.

As informações do boletim epidemiológico divulgado ontem apontam para uma estabilidade na taxa de transmissão, que permanece em 0,97. Com os dados atualizados, a média móvel de casos é de 572,90. De sábado para domingo, o número de mortes em decorrência do novo coronavírus caiu em 10%.

Ceilândia é a região com o maior número de casos e mortes por covid-19. O boletim da Secretaria de Saúde mostra 49.268 casos e 1.489 óbitos na cidade desde o início da pandemia.

As unidades de terapia intensiva (UTIs) da rede pública do DF destinadas a pacientes com covid-19 operavam, ontem, com 73,81% de ocupação. Dos 404 leitos, 124 estavam ocupados, 44, livres e 236, bloqueados.



(Colaborou Mariane Rodrigues)

Surto de covid no HAB

O Hospital de Apoio de Brasília (HAB) passa por um surto de covid-19, informou a instituição em nota. "Ao todo foram 28 casos confirmados até o momento, sendo que um caso evoluiu para óbito e um caso teve evolução para a forma grave com necessidade de intubação", diz o texto. Foram coletados 75 exames de RT-PCRO e encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), que apura se os casos são da variante Delta. Dentre as medidas de segurança tomadas pelo HAB, estão a suspensão de novas internações por sete dias, restrições de visitas, testagem em massa de servidores e alta temporária dos pacientes assintomáticos.