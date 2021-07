Capital S/A

CB Correio Braziliense

(crédito: Samanta Sallum/CB/DA Press)

Imagem da esperança

Em meio a tantos pontos comerciais que tiveram de fechar e demitir funcionários durante a pandemia, é um alento ver faixas como essas voltando ao cenário brasiliense. Essa anuncia em breve a abertura de um supermercado no Noroeste. A retomada da economia depende da vacinação, segundo as entidades mais importantes que representam o setor produtivo no país.

No fim de semana passado, o mutirão da Secretaria de Saúde finalmente conseguiu acelerar o processo, dando oportunidade para milhares de brasilienses se vacinarem sem ter de passar pela competição estressante de agendamento, que se esgotava minutos depois de aberto. Que venham mais vacinas e mais empregos!

Revendedores de combustíveis rebatem Bolsonaro

O Sindicombustíveis no DF reagiu à declaração do presidente Jair Bolsonaro de que os culpados pela elevação de preços dos combustíveis e gás de cozinha são o ICMS estadual e os revendedores.

O sindicato aponta que, desde de novembro de 2020, a Petrobras passou a realizar vários reajustes seguidos, foram no total 12 elevações de preços nas refinarias, que somaram 65% de aumento.

Nas refinarias

Isso significou que o litro da gasolina saiu de R$ 1,7190 na refinaria em Brasília e Goiânia para R$ 2,8372 totalizando R$ 1,1180 de repasse às distribuidoras. Nesse mesmo período, segundo dados oficiais da Secretaria de Fazenda do DF, o preço médio praticado nos postos na capital passou de R$ 4,5280 para R$ 5,7370, o que representa acréscimo linear de 26,7%.

Aumento do etanol

Além dos reajustes nas refinarias, no mesmo período, o etanol anidro, que compõe em 27% a gasolina tipo C entregue aos consumidores, também sofreu elevação de 36% devido à quebra de safra.

Mercado livre

“Portanto, fica numericamente claro que a revenda não tem nenhuma participação nessa elevação de preços dos combustíveis, mas apenas o repasse referente aos reajustes ocorridos em um mercado livre que sofre forte influência internacional dos preços do petróleo e da variação cambial no Brasil”, afirma Paulo Tavares Presidente do Sindicombustíveis no DF.

Intenção de consumo melhora, mas permanece baixa

Com a vacinação, as famílias agora se sentem mais seguras para sair e comprar. E o comércio ganha mais confiança também para os próximos meses. Mas pesquisa da CNC aponta que a intenção de consumo ainda está bem abaixo do que seria considerado normal.

Insatisfação

O índice brasiliense teve leve alta no mês de julho. Depois de três quedas consecutivas, subiu 0,9% em relação a junho e chegou a 62,9. O nacional atingiu 68,4 pontos em julho. Menor que 100 indica uma percepção de insatisfação das famílias. Acima disso, até 200, revela mercado aquecido. O último indicador de consumo no DF favorável foi em fevereiro de 2020, quando atingiu 103,81 pontos, antes da pandemia.

Prêmio Sebrae Inova

O Sebrae no Distrito Federal lançou, oficialmente, o primeiro concurso jornalístico de sua história. O Prêmio Sebrae Inova de Jornalismo reconhecerá os melhores trabalhos produzidos e veiculados em diferentes canais da imprensa do DF, além de influenciadores digitais que se destaquem na divulgação de temas relacionados à inovação digital e empreendedorismo. As inscrições ficam abertas até 12 de outubro.

Democracia com imprensa livre

“Neste momento de tanta fake news, o prêmio vem para reconhecer o trabalho de quem informa com responsabilidade e comprometimento com a sociedade. Feliz de um povo que tem uma imprensa livre e uma democracia forte para se orgulhar”, afirmou o superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira.