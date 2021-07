Cadeirante é atropelado em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação PMDF)

Por volta das 4h50 dessa segunda-feira (26/7), um homem com deficiência foi atropelado por um veículo enquanto passava pela 1ª Avenida Norte, em Samambaia, perto da feira da cidade. A vítima, de 42 anos, estava em uma cadeira de rodas elétrica, e subia o balão na pista, próximo à quadra 401.

Segundo a Polícia Militar, no momento do acidente, ele trafegava logo atrás de outro veículo. Com isso, o motorista que o atropelou não o teria visto.

Com a colisão, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para socorrer o rapaz. Fora de perigo, ele foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga, consciente e estável, mas se queixava de dores na cabeça e nos braços.

Agora, a Perícia da Central de Criminalística apura as circunstâncias do acidente. A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) investiga o caso.