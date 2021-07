Edificações de risco no Plano foram vistoriadas, diz administradora

CB Correio Braziliense

A administradora do Plano Plioto, Ilka Teodoro, afirmou que as edificações na cidade que poderiam oferecer risco à população foram mapeadas e passam por reparos. Em entrevista ao CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta segunda-feira (26/7), ela afirmou ao jornalista Alexandre de Paula que uma das dificuldades para implementar as melhorias foi a pandemia.

Um dos espaços que a revitalização está concluída é a Galeria dos Estados, que precisou ser recuperada depois da queda do viaduto em 2018. Depois do acidente, a preocupação com a conservação e reforma em outros pontos sensíveis da cidade foi reforçada, como o Setor Comercial Sul, as tesourinhas, onde as obras estão em andamento.

"Todas as edificações foram vistorias", garante. "Sofreram intervenções de revitalização ou reestruturação para que deixassem de oferecer risco", afirmou. Na galeria, ela explica que todas as permissões dos 35 comerciantes foram regularizadas.

Ilka ponderou que Brasília é um importante polo para economia criativa, que deve receber mais investimentos, como ocorreu na W3 Sul. "A gente tem que explorar esse potencial".

A administradora do Plano Piloto ainda reforçou que, além da revitalização de espaços, a ocupação urbana também é incentivada pela administração.

"Brasília é uma cidade-parque, tem amplos espaços", assinalou. "A gente percebe que tem essa tendências de as pessoas usarem os espaços públicos. Primeiro, teve um confinamento muito grande, depois as pessoas acabaram ocupando o espaço público, é muito bacana de ver".

Representatividade

Ilka Teodoro é a primeira mulher negra a ocupar o cargo de administradora do Plano Piloto. Ela diz que, à frente da administração, teve a preocupação de montar uma equipe que também fosse diversa. "O poder público e a administração pública precisa refletir essa perspectiva de proteção dos direitos humanos em defesa dos grupos que são minorizados".

Ela lembrou algumas ações da administração do Plano para promover e valorizar a diversidade na região. No ano passado, em novembro, mês da Consciência Negra, as paradas de ônibus foram envelopadas com imagens de pessoas negras relevantes para a história da nova capital.

Outra ação foi em junho deste ano, durante o mês do Orgulho LGBTQIA+, quando pontos turísticos da cidade receberam as cores do arco-íris, símbolo da luta. "Foi incrível a repercussão, foram muitos pedidos para não tirar os adesivos", disse Ilka. "Juntamos a conscientização, o respeito, com o lúdico de tornar a cidade um lugar alegre, principalmente depois da pandemia".