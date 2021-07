Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

"O esforço é momentâneo, e a glória é para sempre!"

Gabriel Medina



Com celebridades e preços acessíveis, depilação a laser ganha popularidade

Tendo Gabriel Medina e Xuxa como embaixadores da marca, a EspaçoLaser está em expansão e escolheu especialmente o Distrito Federal para sediar a sexta diretoria regional, que cuida do Centro-Oeste e de parte de Minas. “A gente entendeu que houve aumento de relevância na região, especialmente em Brasília e Goiânia. Aqui, temos um mercado promissor”, explicou Paulo Morais, CEO da empresa, em entrevista à coluna. Com preços e condições de pagamento mais acessíveis, a depilação a laser tem se popularizado e virou um bom negócio. A empresa já bateu a marca de 3 milhões de clientes em 17 anos.



Atuação internacional

A EspaçoLaser tem 613 lojas no Brasil — 10 no DF — e emprega cerca de 6 mil funcionários. A maioria deles são mulheres, que estão nas funções de liderança. É considerada a maior franquia de serviços estéticos do mundo. A primeira unidade abriu em São Paulo. Hoje, tem atuação internacional, com operações na Argentina, na Colômbia e no Chile. O escritório regional do Centro-Oeste fica no Gilberto Salomão, que conta com uma unidade da marca.



Bolsa de Valores

Começou com três sócios e, em fevereiro, abriu o capital na Bolsa de Valores. É a primeira empresa do ramo a colocar ações no mercado e tem sido bem-sucedida nisso. Xuxa é sócia desde 2005 e tem 4% do negócio. “É muito importante a junção do conhecimento da operação com o capital. Nós passamos praticamente 11 anos reinvestindo tudo o que tínhamos na empresa e, hoje, podemos colher esses frutos. Começamos o desafio na unha mesmo”, contam os fundadores Paulo Morais e Ygor Moura.



Apoio ao esporte

Ygor é médico especializado em dermatologia estética. Ele conta que a maior parte dos clientes é mulher, mas a parcela masculina tem aumentado. “Apoiamos, também, 79 atletas no remo, jiu-jítsu, surfe, tênis, na canoa havaiana, esgrima e na bike. Nossa marca está identificada no esporte.”



Bom para bolso, pele e meio ambiente

Segundo os empresários, 2 milhões de lâminas são descartadas nos Estados Unidos por ano. Elas demoram 400 anos para se degradar. “A cera é outra que demora 200 anos. Sem falar que ela, geralmente, agride a pele. O modo de depilar permanentemente acaba sendo muito mais barato do que passar a vida inteira gastando com a depilação comum”, aponta Ygor. Hoje, os pacotes têm planos de pagamento em até 18 vezes.



Mitos e verdades

Eles garantem que o laser agride bem menos que o uso da cera na pele. E que dói menos também. “Existem máquinas indolores, só que o resultado não existe. Nós estamos falando de foto luz e termólise seletiva. Então, faz queimar a raiz do pelo. E, para isso, tem de gerar dor. O que nossa máquina consegue fazer é disparar um ar, e a pessoa não sente nada, porque o resfriamento alivia a dor”, explica Ygor.

Em giro

Mesa Brasil une Sesc e Atacadão Dia a Dia

Durante um mês de ação, a Campanha do Agasalho do Sesc-DF arrecadou 5.443 peças de roupa de frio, e 14 instituições sociais do Mesa Brasil receberam casacos, calças, cobertores e calçados. As unidades do Sesc e Senac foram pontos de coleta para doações. “Nosso parceiro Atacadão Dia a Dia se engajou e conseguiu um bom número de contribuições. Os empregados, a clientela, bem como os usuários do Sesc e Senac foram muito ativos também. Fica o sentimento de gratidão”, agradeceu a coordenadora do programa Mesa Brasil Sesc no DF, Lucimar Santos.



Ponto de ouro

Os sócios da Sobradinho Carnes celebram os resultados de dois meses da nova loja, na 506 Sul. O ponto comercial tem dado o retorno esperado. Por sete dias consecutivos, a loja foi a segunda maior de vendas do grupo, que tem outras três — em Taguatinga, Sobradinho e Planaltina.



Gigantes da Inovação

Duas empresas brasilienses, a Imagem e Credibilidade Comunicação e a Giant Inovação, lançaram o Prêmio Gigantes da Inovação 2021. O objetivo é destacar ações inovadoras de pessoas e empresas em meio à pandemia da covid-19. São 12 categorias, entre as quais estão Saúde, Educação, Startups e Diversidade, além de Impacto Social. A cerimônia de premiação será em 5 de novembro, em Brasília. Os finalistas de cada categoria serão indicados até o término deste mês. Informações: www.premiogigantesdainovacao.com.br.