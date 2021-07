PM prende dupla que assaltava mulheres em Taguatinga

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos na noite dessa segunda-feira (26/7) pela Polícia Militar. Eles são suspeitos de praticar uma série de roubos em Taguatinga. O principal alvo da dupla eram mulheres.

Segundo a PM, pelo menos três pessoas foram vítimas dos assaltantes. Em um carro roubado, eles rodavam pelas ruas da cidade, abordavam as transeuntes para levar os pertences delas.

As denúncias começaram a ser registradas pela corporação às 5h de segunda. Ao longo do dia, a polícia procurou pelos suspeitos, que foram presos por volta das 23h30, e o veículo roubado, recuperado.

As investigações apontam que o automóvel teria sido roubado no Itapoã, depois de um sequestro relâmpago. Eles teriam rendido o dono do veículo e o fizeram dirigir até um posto de gasolina para abastecê-lo. Enquanto isso, ameaçavam a vítima com uma arma apontada para a barriga dele. Em seguida, o homem teria sido libertado seminu em Taguatinga.

A dupla já tinha outras passagens por roubo.