CB Correio Braziliense

(crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press - 29/7/14)

Autorização do serviço de táxi no Distrito Federal tem prazo de vigência estendido. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) divulgou no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (27/7), as novas datas de vencimento para os motoristas que atuam na capital.

A prorrogação foi demandada devido as restrições no fluxo de atendimento aos autorizatários do serviço de táxi durante a pandemia que serão feitos exclusivamente por agendamento. Medida atende as autorizações com vencimento entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

Os pedidos de agendamento para a atualização do cadastro e liberação das autorização do serviço devem ser solicitados, a partir de 10 de agosto, por meio do e-mail: atendimentotaxi@semob.df.gov.br. A Semob disponibilizará 40 atendimentos por dia, com intervalos de 15 minutos entre cada um.

A portaria publicada no DODF também estabelece diretrizes para os serviços de táxi e para o de transporte por aplicativa que visam a proteção da covid-19. Entre as normas estabelecidas está a intensificação da higienização dos veículos – com uso de álcool etílico hidratado 70% INPM, em especial nos pontos de maior contato, como maçanetas, bancos, volantes, apoios de braços e cintos de segurança.

A pasta reforça ainda o uso obrigatório de máscaras pelos motoristas e passageiros, e a necessidade da viagem ocorrer com os vidros abertos.