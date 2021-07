CB Correio Braziliense

Simpósio

A 4° edição do Simpósio Internacional de Segurança, realizado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, acontecerá em Brasília entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro. Haverá formato presencial e on-line. O evento presencial será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), seguindo as normas de segurança da OMS. O direcionamento para o evento on-line acontecerá dentro do próprio site do simpósio (simposioseguranca.com.br/).

Cursos gratuitos

A União Brasileira de Educação Católica (UBEC) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados podem se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar.

Tradução

A Tradução&Arte está promovendo o curso ¡quijote! de formação de tradutores e o curso ¡hablante! de formação de intérpretes, ambos com 15 meses de duração e 100 horas/aula. As próximas turmas terão início em agosto, sendo a aula inaugural no dia 30. O valor da matrícula é de R$ 240 e a mensalidade, R$ 380. As aulas são 100% on-line e interativas, uma vez por semana, podendo ser realizadas às terças, quartas, quintas, sextas ou sábados, pela manhã ou à noite. Para se inscrever, basta acessar o link: encurtador.com.br/cgrLN.

Economia colaborativa

Ocorrer entre os dias 4 e 5 de agosto o 12º Seminário Unidas, nesta edição o tema é economia colaborativa na saúde. As inscrições estão abertas, são 100% gratuitas e ilimitadas para filiadas. Para o público externo, o custo da inscrição é de R$ 249,00. O seminário é em formato virtual e ao vivo, com interações e experiências, aliadas a muita tecnologia, conteúdo, relacionamento e network. A inscrição é pelo link http://12seminario.unidas.org.br/. Mais informações: seminario@unidas.org.br.

Minicursos gratuitos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal apresenta o projeto 100% gratuito Bastidores — Capacitação cultural (1ª Edição). O projeto oferece sete minicursos distintos, com durações que variam entre 4h e 16h. Os encontros presenciais, ocorrerão na Praça Central do Conic entre os dias 03/8 e 15/8, seguirão todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS. As vagas são limitadas, e os interessados podem participar de todos os cursos ou dos que forem de interesse. Inscrições: www.bastidoresbsb.com.br.

Saúde e internet

O curso gratuito de saúde física e mental na internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede nos dois campi. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: (61) 9 9687-0441.

Oficinas comunitárias

Estudantes de graduação da UnB podem ministrar atividades culturais de forma on-line durante a pandemia por meio do projeto Oficinas comunitárias, que objetiva a integração da comunidade acadêmica durante esse período. Moda, literatura, artesanato, teatro, fotografia são algumas das muitas opções temáticas que o edital oferece. Os discentes selecionados poderão receber auxílio mensal durante o período de execução da atividade. Interessados podem se inscrever até 1º de agosto. Mais informações: docca.unb.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

Equilíbrio emocional

Começou a Semana do equilíbrio emocional, com programação gratuita direcionada para pessoas que se preparam para concurso público. Liderado pela psicóloga clínica e neuropsicóloga Juliana Gebrim, primeira especialista brasileira a cuidar das emoções dos concurseiros, o evento terá debates sobre temas decisivos para se ter uma preparação emocional de qualidade durante os estudos para concursos públicos. O evento segue até sábado. Inscrições gratuitas no site: encurtador.com.br/dqES4.

Negócios

Nos negócios e na vida, a arte da negociação precisa ser aprendida e praticada. Para isso, existe um conjunto de técnicas e processos que podem ser incorporados com naturalidade nos comportamentos e atitudes. Esses e outros tópicos serão abordados no webinar Negociando em cenários desafiadores, amanhã, pela FGV Educação Executiva. O evento será às 14h, no YouTube FGV. É gratuito, e as inscrições pelo link: encurtador.com.br/orDI2.

Exposição de arte

Acontece no Taguatinga Shopping a exposição inédita As pinturas mais valiosas do mundo. São 20 réplicas de obras famosas e em tamanhos reais, disponíveis gratuitamente para apreciação do público até 8 de agosto. Para deixar a experiência cultural mais interessante, o Taguatinga Shopping criou um catálogo on-line da exposição, em que o público poderá conferir as obras de arte do evento e legendas que contam suas histórias. O horário de funcionamento é o mesmo do shopping. O catálogo está disponível no site www.taguatingashopping.com.br.

Webinar

A FGV Educação Executiva realiza, hoje, às 18h, o webinar A importância estratégica do RIG 4.0 para as organizações. O encontro contará com a participação do Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Lima, e do coordenador do MBA em Relações Governamentais da FGV, Rodrigo Navarro. O encontro será no YouTube da FGV, e as inscrições são gratuitas pelo link https://evento.fgv.br/mbalive2807/.

Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em saúde mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou unidades de pronto atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Mais informações no site encurtador.com.br/imrHP.