Acidente na EPTG deixa dois feridos

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O motorista de uma caminhonete, um homem de 35 anos, sofreu um grave acidente na tarde de ontem. O condutor trafegava pela Estrada Parque Taguatinga (EPTG), quando perdeu o controle da direção, bateu em um poste e, em seguida, atingiu um ponto de ônibus na via. O acidente aconteceu na faixa exclusiva da via, na altura da Estação Estrada Parque do Metrô, sentido Plano Piloto. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atuou no local da batida e socorreu o condutor e a passageira, uma jovem de 25 anos. Ele foi levado para uma unidade de saúde particular em Taguatinga, e ela, para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A faixa ficou bloqueada para retirada do veículo por agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), e não houve impactos para o tráfego da região. As vítimas não tiveram ferimentos graves, devido ao sistema de airbag do automóvel.