Capital S/A

"Se você pode sonhar, você pode realizar. Não desistir dos seus sonhos, continuar persistindo, que tudo vai dar certo"

Rayssa Leal

Novo modelo de gestão para agregar moradia, trabalho e lazer

Felipe Sarkis, 35 anos, assumiu a missão de otimizar e valorizar o empreendimento Lake Side, para consolidá-lo como um complexo no conceito Live Working Play, ou seja, agregar moradia, trabalho e lazer. Ele pretende voltar a investir na parte de gastronomia. Uma das mudanças foi assumir totalmente a administração predial das 950 unidades, entre apartamentos residenciais e os de hotelaria, que já estiveram sob responsabilidade de empresas terceirizadas. “Moro aqui, meu pai também. Então, em todos os sentidos, queremos cuidar do que é nosso, do ambiente que é nosso lar, além, claro, de valorizar o espaço pelo ponto de vista empresarial”, conta Felipe, que se tornou síndico do local. As unidades que não foram vendidas são administradas para aluguel pela imobiliária Sarkis, que também se encarrega de negociar os apartamentos quando um proprietário pede.





Coworking

“Conseguimos diminuir custos do empreendimento. E a gente faz a gestão das nossas unidades. Hoje, 90% são para moradia mesmo. A parte de hotelaria foi reduzida”, conta Sarkis. Recentemente, inauguraram o espaço de coworking, com toda estrutura e conforto para quem precisa trabalhar. É aberto ao público em geral, mas predominantemente usado pelos moradores, que contam, também, com lavanderia, barbearia, salão de beleza, minimercado e, em breve, farmácia. “Essa parte comercial também é gerida por nós. Queremos garantir que o morador encontre aqui tudo do que precisa para não ter necessidade de se deslocar.”



Estúdio

“O meu interesse como proprietário e como síndico é que, em 10 anos, o empreendimento esteja cada vez melhor. Eu não vou olhar a curto prazo. Quero que o (valor do) metro quadrado duplique daqui a cinco anos”, afirma o empresário. O Lake Side foi inaugurado em 2001. Para isso, fizeram um alto investimento em manutenção e modernização das estruturas. E, para diversificar o espaço, montaram um grande e moderno estúdio para realização e transmissão de eventos on-line.





Para as crianças

Sarkis aponta que o Lake Side passou a se preocupar em oferecer serviços para o público infantil. “Alugamos nossas unidades para quem a gente acha que tem perfil do empreendimento. Sempre tentamos fortalecer a questão da família. Então, temos atividades voltadas para crianças, como crechezinha e uma série de atividades.”

Gastronomia

Dois novos restaurantes serão inaugurados no Lake Side, no início de agosto. O Samurai Sushi vai oferecer uma fusão de culinária japonesa, peruana e havaiana, com criações exclusivas do chef Vitor Santos. A outra opção será o Piccolino, comandado pelo fotógrafo Bruno Domingos, que, durante 20 anos, foi correspondente de guerra e dividirá parte do mesmo ambiente de gastronomia com o sushi. No cardápio, opções de massas e carnes. Apesar de contar com carta de vinhos, não vai cobrar pela rolha. E ainda há o Café Banana, que funciona na pérgula da piscina para almoço e jantar.

Comerciantes preparam estoques para o Natal

Com o avanço da vacinação, o comércio está otimista em relação às vendas para o fim de ano no DF. Há setores que estimam alta de 6%, contra 2% do último Natal. Muitos lojistas já fazem estoques para os dois últimos meses de 2021.



Otimismo

A diretoria do Sindicato do Comércio Varejista se reunirá amanhã para analisar as expectativas de 30 mil lojas de shoppings e entrequadras. O presidente do Sindivarejista, Edson de Castro, está otimista. “Acreditamos que o pior da pandemia passou. Após 18 meses do início da covid-19 no Brasil, tem-se, hoje, uma maior conscientização. Não será surpresa se as vendas subirem mais de 8%, principalmente nos segmentos de roupas, calçados e brinquedos.”



Mais dinheiro

O pagamento do 13º salário injetou R$ 6,6 bilhões na economia do DF, ante R$ 7,6 bilhões no Natal de 2019. Agora, a expectativa é de que passe de R$ 7,2 bilhões.



Fipe aponta impacto da 99 no PIB de Brasília

Pelo segundo ano consecutivo, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) promoveu estudo que considera o impacto econômico da renda obtida pelos motoristas parceiros, os gastos operacionais deles (como alimentação e combustível) e o consumo das famílias (bens e serviços em geral). A empresa de tecnologia 99 foi responsável por adicionar R$ 335 milhões ao PIB do Distrito Federal, além de R$ 21 milhões em impostos indiretos, como IPI, ICMS, ISS e outros.

Atacado e varejo

Os setores econômicos mais beneficiados pelo uso do aplicativo são o comércio (atacado e varejo) e as atividades imobiliárias. “Em um momento de crise sanitária, econômica e social, conseguimos perceber o impacto real do aplicativo na renda das famílias e na cadeia de consumo dos brasilienses”, diz Diogo Souto Maior, diretor de Políticas Públicas da 99.