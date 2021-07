Homem sem carteira de motorista causa acidente, foge, é perseguido e preso

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/PRF)

Por volta das 7h30 desta quarta-feira (28/7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista sem carteira. Ele trafegava pela BR-60, no Recanto das Emas. O condutor bateu contra um motociclista e, diante do acidente, tentou fugir do local sem prestar socorro.

Populares que testemunharam a batida se indignaram com a fuga e o perseguiram. A colisão ocorreu bem perto da Unidade Operacional (UOP) da PRF, que foi alertada do caso pelas testemunhas, que indicaram a direção em que o carro tinha ido.

No encalço do motorista, os agentes conseguiram abordá-lo e prendê-lo por direção perigosa e omissão de socorro. O motociclista que foi vítima no acidente foi socorrido e, como teve apenas escoriações leves, liberado em seguida.

Os policiais constataram que o motorista estava sem a carteira de habilitação e os pneus estavam carecas. O licenciamento também estava atrasado: o último era de 2012. Por isso, o veículo foi apreendido.

O homem tinha outras passagens por furto de moto e foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).