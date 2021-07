Dia dos Pais: vendas no DF devem crescer 17% em 2021, diz Sindivarejista

PM Pedro Marra

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

As vendas para o Dia dos Pais de 2021 no comércio do Distrito Federal devem crescer 17% neste ano contra 1% da mesma data em 2020, quando a pandemia derrubou o faturamento das lojas em todas as datas especiais. A projeção foi divulgada, nesta quarta-feira (28/7), pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), que aponta uma injeção de R$ 210 milhões na economia do DF.

Em 2020, o 8 de agosto movimentou no DF R$ 60 milhões contra R$ 250 milhões de 2019. Ainda de acordo com o Sindivarejista, que reúne 30 mil lojas de entrequadras e de shoppings em todo o DF, o gasto médio por consumidor deve oscilar entre R$ 120 e R$ 160. No ano passado, o consumo caiu para R$ 90 por compra contra R$ 150 de 2019.

O vice-presidente da entidade, Sebastião Abritta, disse que “o pior da pandemia já passou, graças ao crescimento da vacinação, o melhor remédio contra a doença. As lojas estão funcionando normalmente e o lockdown está no retrovisor. O que a gente precisa é de vacina no braço da população para melhorar a economia”, analisa o representante do sindicato.

Segundo o Sindivarejista, os produtos mais vendidos vão ser confecções, calçados e perfumes. Abritta comenta que “o dia dos pais é uma data que mexe com o emocional de milhares de consumidores. Pensando nisso, o comércio se estocou e tem inúmeras opções para quem for presentear”, diz.

O sindicato destaca que, como a data cairá este ano em 8 de agosto, o pico das vendas será entre os dias 2 e 8 do próximo mês. No dia dos pais, que será em um domingo, o comércio do Distrito Federal vai funcionar normalmente para atender aos clientes que deixam para comprar de última hora.

Com informações do Sindivarejista