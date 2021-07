Ceub concede título de 'Doutor Honoris Causa' a presidente de Cabo Verde

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Ceub)

O Centro Universitário de Brasília (UniCeub) concede, nesta quinta-feira (29/7), o título de 'Doutor Honoris Causa' ao presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, na visita do chefe de Estado ao Brasil. O motivo do título se deve à dedicação do político "à democracia e aos direitos humanos".

O mandatário cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, com 70 anos de idade, também é jurista, professor universitário e escritor. Após dez anos, ele cumpre o segundo e último mandato como presidente do país, que termina com as eleições presidenciais de 17 de outubro deste ano.

Serviço



Data: 29 de julho

Hora: 10h30

Transmissão ao vivo no Youtube neste link.