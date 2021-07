CB Correio Braziliense

CURSOS

Bolsa de valores

O curso de mestrado em gestão estratégica de organizações, do Centro Universitário IESB, promove live para explicar o papel da bolsa de valores na economia brasileira. O evento é gratuito e será realizado on-line na próxima terça-feira, às 10h, no YouTube da instituição. O encontro contará com a participação do coordenador do mestrado, Thiago Gomes Nascimento, e do convidado Amir Rezaee. O acesso pode ser feito pelo link: encurtador.com.br/iHKQ2.

Inovação em alta

Após um mês do lançamento de um portal de ensino para líderes de empresas, a Aevo, startup de soluções para a gestão da inovação, registrou a inscrição de mais de mil profissionais, sendo 700 deles de grandes companhias, para o curso de “Introdução à Inovação Corporativa”, disponibilizado de forma gratuita. Com o bom resultado, o prazo de acesso liberado às aulas foi ampliado para até 9 de agosto. Para se inscrever e participar, basta acessar boost.aevo.com.br. Todos que concluírem os estudos e atividades de avaliação terão direito a certificado.



Oratória

A Visão Consultoria e Treinamentos DF apresenta o curso “Oratória — A arte de falar bem”, no Centro Cultural Missionário, 905 Norte. O curso será ministrado pela professora de educação profissional Judith da Paixão Vieira, e acontecerá das 9h às 13h, em 31 de julho, 7 e 14 de agosto, de maneira híbrida: 12h presenciais e 4h on-line. O investimento total é de R$ 313,50 e as inscrições são pelo link: encurtador.com.br/oRY34. Para mais informações, entrar em contato com Judith pelo número 9 8124-4238 ou e-mail: atendimento@visãoconsultoriadf.com.br.



Estética orofacial

Para profissionais cirurgiões-dentistas e médicos que buscam especializar na área, o Centro Universitário IESB acaba de lançar uma pós-graduação específica em harmonização funcional e estética Oorofacial. O curso é oferecido na modalidade híbrida, com aulas em módulo presencial e a distância, com carga horária de 510 horas-aulas e duração de 20 meses. Mais informações: www.iesb.br ou pelo telefone 3340-3747.

Pós-graduação gratuita

O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulgou edital de processo seletivo para ingresso no curso de pós-graduação lato sensu em ciências policiais com foco na atuação da Polícia Judiciária. São 48 vagas gratuitas disponíveis. Para participar, além dos perfis solicitados, é preciso que o candidato tenha diploma em qualquer curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). O curso tem 460 horas e previsão de início em 24 de setembro. A seleção dos inscritos será feita em duas etapas: sorteio eletrônico e análise do currículo. As inscrições estarão disponíveis no Sistema de Processo Seletivo do IFB (processoseletivo.ifb.edu.br) até as 23h59 do dia 6 de agosto.



Curso de idiomas

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Professor Otávio Vieira.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site campus.unidas.org.br. Contatos pelo telefone 11 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Português

O curso “Língua Portuguesa Sem Complicações” destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Empreendedorismo

A FGV Educação Executiva promove, no dia 2 de agosto, às 18h, o webinar “Empreendedorismo no mundo digital”. O encontro vai abordar como o ambiente digital abre portas para novas ideias, inovação no universo do empreendedorismo, principais desafios enfrentados e as oportunidades de se empreender no mundo digital. O evento é on-line e gratuito. Inscrições em encurtador.com.br/yIRT4.



OUTROS

Vestibular agendado

As inscrições gratuitas para o vestibular agendado da Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF vão até o dia 15 de agosto, pelo site www.df.senac.br/faculdade. A prova será realizada de forma on-line, no horário que o candidato escolher. As mensalidades do primeiro semestre estão com 30% de desconto. Os interessados podem escolher seis opções de cursos: tecnologia em banco de dados; tecnologia em segurança da informação; análise e desenvolvimento de sistemas; gestão da tecnologia da informação; gestão comercial com ênfase em e-commerce; e marketing com ênfase em digital.

Exposição Baleia

O Projeto Baleia prorrogou para até 10 de agosto a exposição Mulheres nas Artes Visuais do DF e Entorno. De terça a domingo, das 11h às 21h, a população poderá conferir as obras na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul). Para evitar aglomeração, são permitidas apenas duas pessoas por vez no espaço disponível. Não é necessário agendamento. Mais informações www.instagram.com/baleiadf.

Mostra cultural

Até 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra De Portugal para o mundo. O evento propõe um olhar conjunto sobre a produção do cinema português da última década, que vem obtendo projeção internacional. A entrada é gratuita, e o CCBB Brasília está adaptado às novas medidas de segurança sanitária. A emissão dos ingressos e as normas de visitação e segurança referentes à covid-19 estão no site www.bb.com.br/cultura. Mais informações pelo número 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br.

Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão realizam aulas de capoeira de Angola com samba de roda, para todas as idades, gratuitamente. As aulas acontecem segunda, quarta e sexta-feira no Grande Colorado, das 8h30 às 10h, no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h, e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever entrando em contato pelo celular: 9 8173-5553.