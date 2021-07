Vídeo: PCDF prende dupla que assaltou loja no Shopping Popular de Ceilândia

DD Darcianne Diogo

Armados, os criminosos entraram na banca e renderam o funcionário - (crédito: PCDF/Divulgação)

Imagens do circuito interno de segurança de uma banca de celulares flagraram o momento exato de um assalto no Shopping Popular de Ceilândia. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (26/7), e, nessa quarta-feira (28/7), policiais da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) prenderam três envolvidos no roubo.

Por volta de 11h15 de segunda-feira, dois homens, um deles de boné e outro de touca, chegaram até a banca, arrastam uma das prateleiras com celulares e rapidamente anunciam o assalto. O funcionário da loja aparece sentado e observa a ação dos criminosos, e, sob ameaça com arma de fogo, entrega alguns dos aparelhos eletrônicos à dupla.

Durante a ação, um dos homens fica com a mochila aberta e recolhe os celulares, enquanto que o outro observa a movimentação. O assalto dura menos de um minuto, e a dupla sai do local e foge em uma moto azul. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, os dois levaram 10 celulares.

Após diligências, os investigadores conseguiram identificar os envolvidos, incluindo uma terceira pessoa, que seria funcionário de outra loja e teria repassado informações privilegiadas aos assaltantes. Com a prisão do trio, a PCDF busca por um quarto envolvido. Esse, no caso, forneceu as armas e deu o destino aos aparelhos roubados, de acordo com a apuração policial.