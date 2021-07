Homem morre espancado no Riacho Fundo

JM Jéssica Moura

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem de 47 anos foi encontrado morto com sinais de espancamento, na noite dessa quarta-feira (28/7), no Riacho Fundo II pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Quando os bombeiros chegaram ao local, por volta das 22h40, ele já estava morto com um ferimento na cabeça.

Por isso, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar à quadra 14, obtiveram as imagens de câmeras de segurança de uma casa próxima ao ponto onde estava o corpo.

A filmagem captou momento em que a vítima se envolveu em uma briga com um outro rapaz ainda não identificado. Agora, a 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) vai investigar o caso.