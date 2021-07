Integrantes do Comando Vermelho aplicam golpes pelo WhatsApp no DF

JM Jéssica Moura

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29/7), a Operação Dóloma para desmantelar um grupo criminoso que aplicava golpes de estelionato pelo WhatsApp. Duas pessoas foram presas e foram cumpridos e dois mandados de busca e apreensão em conjunto com a Polícia de Goiás.

As investigações da Delegacia Especial de Repreensão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) que levaram aos integrantes associação apontaram que eles faziam parte da facção Comando Vermelho.



Segundo a PCDF, eles entravam em contato com as vítimas pelo WhatsApp se passando por um parente ou amigo. A ideia era induzi-las a realizar transferências bancárias em benefício do grupo, sempre ressaltando a urgência do depósito, em quantias variadas.

O dinheiro era direcionado para contas de moradores no Mato Grosso. Os policiais acreditam que essas teriam sido arregimentadas pelo grupo para os crimes.